Atrakcyjna oferta pracy? Uważaj, tak wyłudzają dane do konta bankowego!

Niemal 129 tys. ofert zatrudnienia zgłosili pracodawcy w lutym do urzędów pracy. To o ponad 48 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tak dobrego wyniku nie było od września 2015 r. - czytamy w najnowszym komunikacie MPiPS.