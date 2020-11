Czy Polacy chcą 5G? Konsumenci z dużymi oczekiwaniami

Ponad połowa Polaków chciałaby zacząć korzystać z sieci 5G u swojego operatora w ciągu roku od jej uruchomienia, wynika z badania „5G Made in Poland” zrealizowanego przez SW Research na zlecenie firmy Ericsson

52 proc. Polaków chciałoby zacząć korzystać z sieci 5G u swojego operatora w ciągu roku od jej uruchomienia - wynika z badania ‘5G Made in Poland’, zrealizowanego przez SW Research na zlecenie firmy Ericsson. Z kolei co szósta osoba oczekuje dostępu do sieci 5G maksymalnie w ciągu miesiąca od momentu uruchomienia usługi. Sukces sieci 5G na rynku konsumenckim będzie miał kluczowe znaczenie dla operatorów, a dodatkowe możliwości i wyzwania będą związane z wykorzystaniem łączności 5G w przemyśle i biznesie - czytamy w komunikacie.

Wyniki naszego ogólnopolskiego badania jednoznacznie pokazują, że konsumenci z dużymi oczekiwaniami podchodzą do wprowadzenia łączności 5G. W Polsce technologia 5G jest już dostępna, ale konieczne jest przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości - powiedział ekspert firmy Ericsson Marcin Sugak, cytowany w komunikacie.