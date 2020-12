Premier w mediach UE: odbudowa gospodarcza Europy musi być dla nas drogowskazem

We wtorek w kilkunastu krajach Unii Europejskiej ukazał się artykuł opinii premiera Mateusza Morawieckiego na temat zbliżającego się szczytu Rady Europejskiej, w kontekście negocjacji budżetowych oraz mechanizmu warunkującego wydatkowanie środków od tzw. praworządności.

Wśród redakcji, które opublikowały artykuł są hiszpański „El Mundo”, niemiecki „Handelsblatt”, francuski „Le Monde” i kilkanaście innych europejskich tytułów.

W tekście wyraził on nadzieję, że uda się wypracować rozwiązania w sprawie budżetu Unii i funduszu odbudowy.

Szef rządu wyjaśnił, dlaczego Polska sprzeciwia się mechanizmowi warunkowości i podkreślił,że wszelkie rozwiązania muszą szanować „literę i ducha traktatów unijnych”. Szef polskiego rządu udzielił też wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi „La Stampa”.

W zeszłym tygodniu natomiast premier udzielił wywiadu niemieckiemu „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

W tekstach opublikowanych w europejskich gazetach premier wskazuje, że w dobie Covid-19 pojawił się w Europie duch podziału. Pisze, że istnieje też ryzyko, że zniweczony zostanie ogromny wysiłek, który stoi za Funduszem Odbudowy.

Sposób, w jaki warunkowość budżetowa w zakresie praworządności ma zostać włączona do rozporządzenia nie tylko budzi poważne obawy co do podstaw prawnych tego mechanizmu, ale także podważa zasady zaufania oraz lojalnej współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi i instytucjami Unii.