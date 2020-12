Niedzielski: Przewidujemy zachęty dla osób zaszczepionych

Zwolnienie z kwarantanny po kontakcie z osobami zakażonymi oraz po podróży do krajów wysokiego ryzyka, a także nieuwzględnianie w obowiązujących limitach zgromadzeń i spotkań - takie zachęty dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej szef MZ mówił o zachętach dla osób, ktore się zaszczepią przeciwko COVID-19. Wśród nich wymienił: zwolnienie z kwarantanny po kontakcie z osobami zakażonymi lub z wysokim ryzkiem zakażenia, zwolnienie z kwarantanny po podróży do krajów wysokiego ryzyka z punktu widzenia COVID-19, a także nieuwzględnienie osoby zaszczepionej w obowiązujących limitach zgromadzeń i spotkań.

Niedzielski podkreślił, że zachęty te będą dotyczyły osób, które przyjmą obie dawki wymagane dla skuteczności szczepionki.

Minister zdrowia zaznaczył, że jest to „pakiet minimum”. Dodał, że „gdy tylko zapoznamy się z charakterystykami poszczególnych produktów” podjęta zostanie decyzja o dodatkowych zachętach dla zaszczepionych.

Z kolei główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban podkreslił, że dla ludzi starszych wystarczającą zachętą powinno być to, że się człowiek ochroni przed chorobą. „W przypadku ludzi młodszych jest to, że nie bedzie się transmitować zakażenia na swoich rodziców i dziadków, co pozwoli cieszyć się życiem rodzinnym przez dłuższy czas” - dodał.

Szczepionka przeciwko COVID-19 ma być darmowa i dobrowolna.

PAP/kp