Szwecja, aukcja na sieć 5G bez udziału Chińczyków

Aukcja na budowę sieci 5G w Szwecji odbędzie się na warunkach wykluczających sprzęt chińskich koncernów Huawei i ZTE - poinformował w środę Urząd ds. poczty i telekomunikacji (PTS)

Według PTS aukcję zaplanowano na początek 2021 roku, a jej przeprowadzenie jest możliwe po decyzji Sądu Apelacyjnego, który unieważnił wcześniejsze postanowienie Sądu Administracyjnego.

Na początku listopada sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek Huawei o uchylenie wykluczenia chińskich koncernów. Wówczas PTS na dzień przed planowaną aukcją zdecydował o jej wstrzymaniu.

Do mającej odbyć się 10 listopada aukcji na dwie częstotliwości 5G zgłosiły się następujące firmy: Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 oraz Telenor), Telia Sverige oraz Teracom.

Jak poinformował PTS, Sąd Apelacyjny zdecydował się na przywrócenie wykluczenia chińskich koncernów z aukcji po konsultacjach ze szwedzkimi służbami specjalnymi SAPO oraz wojskiem.

Na mocy postanowienia PTS do 2025 roku ma zostać również wycofany używany w Szwecji sprzęt produkcji Huawei i ZTE, który został już wykorzystany do budowy infrastruktury 5G.

USA starają się przekonać swoich sojuszników do wykluczania chińskich firm z budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, uzasadniając to obawami o bezpieczeństwo danych. Koncerny z ChRL muszą zgodnie z tamtejszym prawem pomagać państwu w zbieraniu danych wywiadowczych. Na całkowitą rezygnację z używania produktów Huawei do 2027 roku zdecydowała się w tym roku Wielka Brytania, kilka innych krajów europejskich podjęło lub zamierza podjąć podobne działania.

