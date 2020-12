Sukces PKO Rotundy w konkursie European Property Awards

PKO Rotunda zdobyła główną nagrodę dla najlepszego budynku w czterech kategoriach: architektura rekreacji, architektura mieszana, architektura biurowa, architektura usług publicznych w prestiżowym konkursie European Property Awards 2020-2021. Zrewitalizowana Rotunda jest najnowocześniejszym oddziałem PKO Banku Polskiego, a także rozpoznawalnym w stolicy miejscem

Nagroda w konkursie European Property Awards to nie tylko prestiż na arenie międzynarodowej, ale również kolejne potwierdzenie, że PKO Rotunda to wyjątkowa inwestycja i jedna z ciekawszych rewitalizacji w Europie. PKO Rotunda jest najnowocześniejszym, inteligentnym oddziałem PKO Banku Polskiego dla klientów indywidualnych i firmowych, a także popularnym miejscem spotkań warszawiaków. – mówi Rafał Antczak, wiceprezes PKO Banku Polskiego

Projekt nawiązuje do pierwotnego projektu Jerzego Jakubowicza, zrealizowanego w 1966 roku, i wzbogaca go o nowoczesne rozwiązania. Przywrócono transparentność szklanej elewacji, utrzymując jednocześnie komfort termiczny i akustyczny wewnątrz budynku. Zachowano kształt charakterystycznego, ząbkowanego dachu budynku, rezygnując jednak z mocnego podkreślenia metalowych elementów konstrukcyjnych.

Budynek zachował dotychczasowy kształt, wielkość i elementy charakterystyczne dla architektury modernizmu. Dobudowano także zewnętrzne patio w formie amfiteatru z żywymi fasadami z roślin, które są zielone przez cały rok. Fasady mają własny system nawadniania z wykorzystaniem deszczówki. W całej Rotundzie jest prawie 17 tys. roślin: 11,5 tys. posadzono na zewnątrz, a 5,5 tys. wewnątrz budynku. PKO Rotunda to przykład zrównoważonego budownictwa, które w jak najmniejszym stopniu wpływa negatywnie na środowisko naturalne - otrzymała certyfikat LEED na poziomie Gold.

Przyznanie PKO Rotundzie głównej nagrody za najlepszy budynek jednocześnie w aż czterech kategoriach konkursowych, stanowi duże wyróżnienie dla naszego zespołu projektowego i dowód uznania dla inwestora - PKO Banku Polskiego, który zaakceptował i z powodzeniem zrealizował, wizję rewitalizacji jednej z najbardziej rozpoznawalnych ikon architektonicznych Warszawy. W styczniu 2021 r. dowiemy się, które obiekty zostały zwycięzcami na etapach regionalnych oraz na etapie międzynarodowym . – mówi Bartłomiej Gowin, architekt i autor projektu nowej Rotundy, Pracownia Architektoniczna Gowin&Siuta

The International Property Awards to jeden z najbardziej prestiżowych i największych corocznych konkursów architektonicznych na świecie. Zgłoszenia oceniane są przez jury, w skład którego wchodzi ponad 80 ekspertów branżowych. Sędziowie koncentrują się na designie, jakości, innowacyjności, oryginalności i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. Te projekty, które otrzymały najwięcej punktów w kraju, mają szansę na zwycięstwo na poziomie regionalnym. Następnie przechodzą one do etapu finałowego, w którym wybierane są najlepsze projekty na świecie.

Do tej pory PKO Rotunda została wyróżniona w konkursach Property Design Awards 2020 oraz Diamenty Infrastruktury i Budownictwa.

Mat.Prs./KG