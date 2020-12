Energa zakończyła montaż farmy paneli słonecznych 1,25 MWp

Energa Obrót, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zakończyła montaż paneli największej farmy fotowoltaicznej dla klienta biznesowego. Instalacja rozpocznie pracę po zakończeniu ostatnich prac ziemnych i formalności

Farma fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 1,25 MWp powstała na zamówienie Młynów Szczepanki na należącym do firmy gruncie. Na instalację składa się blisko 4 tys. paneli obsługiwanych przez 10 inwerterów. Roczna produkcja farmy szacowana jest na ok. 1,3 GWh.

Instalacja jest nietypowym rozwiązaniem, ponieważ Młyny Szczepanki – w niedalekiej okolicy – posiadały już wcześniej własną turbinę wiatrową o mocy zainstalowanej 1,5 MW. Energa Obrót musiała w związku z tym wdrożyć opracowane specjalnie dla tego konkretnego klienta rozwiązanie hybrydowe. Wypracowana została koncepcja zmiany lokalnej infrastruktury w taki sposób, aby umożliwić wprowadzenie mocy z obu źródeł odnawialnych do stacji transformatorowej, z której zasilony jest zakład. Wcześniej przeprowadzono też analizę profilów mocy tych elektrowni, dzięki czemu uzyskano tzw. płaską charakterystykę mocową produkcji z OZE. Oznacza to, że oba źródła uzupełniają się, zapewniając inwestorowi stałą generację energii, co stanowiło dodatkowy argument przemawiający za rozbudową posiadanego już potencjału OZE o fotowoltaikę.

Obecnie instalacja oczekuje na zakończenie ostatnich prac ziemnych i kablowych, a także na dopełnienie formalności niezbędnych dla podłączenia farmy do sieci wewnętrznej inwestora. Według planu pracę powinny rozpocząć się na przełomie 2020 i 2021 roku. Energa Obrót i Młyny Szczepanki przygotowują się już do kolejnych wspólnych inwestycji.

Fotowoltaika instalowana kompleksowo

Energa Obrót oferuje klientom biznesowym kompleksową ofertę na budowę dużych instalacji PV, w tym również komercyjnych. Oferta obejmuje pełen pakiet usług, od wizji lokalnej, analiz i planistyki, przez wsparcie w pozyskaniu niezbędnych dokumentów i zgód administracyjnych, aż po budowę i pomoc w odprowadzeniu mocy do sieci. Dodatkowo, klient ma możliwość skorzystania z pomocy doradcy w zakresie indywidualnego modelu odkupu nadwyżek wyprodukowanej energii na komercyjnych warunkach.

Energa Obrót przygotowała również ofertę – dla cieszącej się w Polsce ogromną popularnością – energetyki fotowoltaicznej dla klienta indywidualnego. Udostępniła przy tym atrakcyjny, prosty kalkulator, który pozwala oszacować wymaganą moc instalacji, jej koszt (z uwzględnieniem dostępnych dofinansowań i ulg podatkowych) oraz przybliżony okres zwrotu inwestycji. Warto przypomnieć, że obecnie na terenie Polski zainstalowane są mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zbliżającej się szybko do poziomu 2,8 GW.

Energa została przejęta przez Grupę ORLEN w kwietniu 2020 r. PKN ORLEN jest liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Energa/mt