Mamy już prawie 1,3 mln podłączonych do sieci mikroinstalacji

W kwietniu 2023 roku operatorzy przyłączyli do swoich sieci ponad 12 tysięcy nowych mikroinstalacji o mocy prawie 110 MW – wynika z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Łączna liczb wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej wyniosła na koniec kwietnia tego roku ponad 1 milion 260 tysięcy, a ich moc zbliżyła się do 9,73 GW.

„Widoczny jest niewielki wzrost w stosunku do stycznia i lutego oraz spadek w stosunku do marca 2023 roku, nadal jest to tendencja spadkowa w stosunku do pierwszej części 2022 roku. Tendencja spadkowa może wynikać z dużego poziomu inflacji, wynikających stąd większych kosztów kredytów i wstrzymania lub odroczenia decyzji zakupu mikroinstalacji” – czytamy w informacji Towarzystwa.

Rekordowym, pod względem liczby przyłączeń, był rok 2021. Wtedy do sieci przyłączono ponad 396 tysięcy nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 3 GW, dla porównania w roku 2022 przyłączonych zostało ponad 356 tysięcy mikroinstalacji o mocy ponad 3,18 GW.

Jak zwraca uwagę PTPiREE od początku 2019 roku obserwujemy dynamiczny wzrost ilości mikroinstalacji przyłączonych do sieci. Liczba ta od początku 2019 roku do końca kwietnia 2023 roku zwiększyła się ponad 23 krotnie (o 2 225 proc.), przy jednoczesnym ponad 28 krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach.

Rośnie także średnia moc przyłączanej do sieci mikroinstalacji, o ile w latach 2018-2020 wzrosty te były minimalne (w stosunku do roku poprzedniego), to od początku 2021 roku można zaobserwować, że dynamika ta rośnie. W I kwartale 2023 roku średnia moc przyłączonej mikroinstalacji wyniosła 9,64*)kW i była o ponad 2,96 kW wyższa niż średnia moc mikroinstalacji przyłączanych do sieci w roku 2020 (6,68 kW).

PTPiREE/rb