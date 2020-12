Wysoka kara dla Biedronki. Będzie spór z UOKiK

Kolejne problemy sieci Biedronka? UOKiK nałożył potężną karę.

Jak informuje money.pl Biedronka otrzymała karę w wysokości 723 mln złotych. Ma to być konsekwencja stosowania rabatu o nazwie „wsteczny rappel extra”.

Biedronka informację o karze otrzymała 14 grudnia. Mimo to inwestorzy zareagowali spokojnie - kurs akcji sieci nawet nie drgnął. Jednocześnie Money.pl cytuje opinię swojego tajemniczego „źródła z branży”, które komentuje wysoką karę UOKiK. Wypowiedź ma wskazywać nie na merytoryczny lecz na… polityczny charakter kary:

To jest wyrok polityczny. Czas publikacji po negocjacjach z Unią nie jest przypadkowy. To wszystko jest tylko pod publikę, by pokazać, jak państwo wspaniale sobie radzi. Tam przegraliśmy, to niedobrym i złym zagranicznym sklepom pokażemy, kto rządzi.