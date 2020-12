Dobro w biznesie. Pracownicy PZU odpowiedzialni społecznie!

Możesz na nas polegać – to hasło jest szczególnie bliskie osobom zatrudnionym w PZU. Pracownicy największego polskiego ubezpieczyciela potwierdzają, że pomaganie innym ma realny wymiar. Tysiące z nich angażuje się w akcje pomocowe i poświęca swój czas w formie wolontariatu

W PZU od 2018 roku obowiązuje strategia społecznej odpowiedzialności biznesu. Największy polski ubezpieczyciel, chce wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji ze swoimi klientami oraz otaczającym środowiskiem. Dlatego oprócz akcji prewencyjnych i kampanii informacyjnych PZU zachęca również swoich pracowników do angażowania się w działania na rzecz wspólnego dobra.

W tym roku pracownicy PZU wzięli udział w Światowym Dniu Działania. Z tej okazji zorganizowany został konkurs „SDG (Sustainable Development Goals*) Challenge, czyli jak PZU może wpierać zrównoważony rozwój?”. Pracownicy poszukiwali pomysłów na inicjatywy biznesowe, które będą wspierały realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju, które zostały przyjęte przez 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 roku. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań do wykonania jasno definiują co należy zrobić, by każdy człowiek mógł korzystać z osiągnięć rozwojowych. Globalne Cele są realizowane przez wszystkie strony: rządy państw, świat nauki, społeczeństwo obywatelskie, a także biznes. PZU w roli lidera chce aktywniej włączyć się w realizację Agendy 2030 poprzez tworzenie innowacyjnych produktów, usług, czy partnerstw.

Kolejną inicjatywą promowaną wśród pracowników jest postawa Zero Waste. To odpowiedź na szkody w środowisku powodowane konsumpcyjnym stylem życia człowieka. To sposób bycia, którego celem jest zmniejszenie ilości śmieci i produkcji odpadów. Idea ta staje się coraz bardziej powszechna i praktyczna we współczesnym świecie. Potrzeby pojedynczych konsumentów wyznaczają kierunek, w jakim podąża rynek i są równie ważne jak rozwiązania systemowe. Warto pamiętać o tym za każdym razem, gdy w sklepie sięgamy po kolejną foliową reklamówkę lub gdy wyrzucamy do kosza niezjedzone produkty spożywcze. Dlatego pracownicy PZU szukali sposób na ograniczenia ilości śmieci, biorąc udział w konkursie na najlepszy pomysły jak żyć w zgodzie z tą ideą i minimalizować swój ślad środowiskowy. Również nagrody w konkursie były w duchu zero waste. Uczestnicy otrzymali torby i plecaki, które powstały z recyclingu materiałów marketingowych PZU.

Pracownicy mają również możliwość angażowania się w wolontariat wspierany przez Fundację PZU. Grupa PZU obecna jest w ponad 400 miejscowościach i ważne jest dla nas, aby wolontariat rozwijał się na poziomie regionalnym i lokalnym. Pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie na wybrany przez siebie cel, a PZU umożliwia im działanie na rzecz innych w ramach dwóch dni pracy w roku.

W ostatnim czasie wielu z pracowników zaangażowało się także w walkę z COVID-19. Pracownicy Grupy PZU od początku pandemii organizują na własną rękę pomoc dla potrzebujących - szyją maseczki, robią zakupy starszym osobom czy drukują przyłbice w 3D. Dodatkowo wśród pracowników odbyła się zbiórka środków. Fundusze uzyskane w ten sposób zostały podwojone przez zarządy Grupy PZU. Pieniądze zebrane w ten sposób przekazano na zakup namiotów barierowych, których blisko 1800 sztuk trafiło do szpitali w całej Polsce.