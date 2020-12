Dobro w biznesie. To działa! PZU pomaga seniorom

Ogromną popularnością cieszy się infolinia PZU dla seniorów potrzebujących pomocy ze względu na pandemię COVID-19. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy od startu skorzystało z niej już ponad 41 000 osób. Wspólny projekt PZU oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ruszył 21 października. Od tego czasu pracownicy infolinii przekazali blisko 18 000 spraw do gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Seniorzy najczęściej dzwonią z prośbą o pomoc w zakupach artykułów spożywczych i leków

Pomoc PZU i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej skierowana jest przede wszystkim do seniorów powyżej 70. roku życia, ale w szczególnych sytuacjach wsparcie otrzymają też młodsze osoby. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu (22) 505–11–11 i poprosić o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakup artykułów spożywczych, higienicznych czy leków. Wolontariusze dostarczą seniorom niezbędne produkty. Koszt zakupu pokrywa osoba potrzebująca pomocy.

W związku z dużą liczbą zakażeń wirusem COVID-19 osoby starsze powinny jak najrzadziej wychodzić z domów. W tym trudnym czasie chcemy pomóc im w codziennych sprawach takich jak zakupy jedzenia czy leków. Senior, który potrzebuje wsparcia, może dzwonić na naszą infolinię każdego dnia, w godzinach 8 – 21. Oprócz pracowników PZU i Ośrodków Pomocy Społecznej w inicjatywę zaangażowały się także setki wolontariuszy w całej Polsce, za co chciałbym szczególnie im podziękować - mówi prezes PZU Pomoc Grzegorz Goluch.

Za całą strukturę teleinformatyczną infolinii odpowiada PZU. Zgłoszenia przyjmują nasi konsultanci, a następnie przekazują numer kontaktowy osoby potrzebującej wsparcia do Ośrodka Pomocy Społecznej w danej gminie. Pracownicy ośrodka kontaktują się z seniorem i po weryfikacji zgłoszenia ustalają wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wspólna inicjatywa PZU i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej cieszy się dużym zainteresowaniem seniorów Dotychczas dostaliśmy już ponad 41 tysięcy telefonów, co średnio daje 760 telefonów na dobre. Każdego dnia obsługuje infolinię i pomaga seniorom 500 odpowiednio przeszkolonych pracowników PZU. Działania te sfinansowaliśmy z funduszu prewencyjnego PZU.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podkreślała kilka dni po uruchomieniu pomocy dla seniorów, że tak duże zainteresowanie odnotowane zaraz po rozpoczęciu działania Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, w ramach którego wystartowała infolinia, najlepiej świadczy o potrzebie tego rodzaju pomocy.

Nie tylko apelujemy do osób starszych, by pozostawały w domach, ale robimy co w naszej mocy, by im to umożliwić. Dostarczenie przykładowo zakupów oznacza, że senior nie musi iść sam do sklepu – to znacznie zwiększa jego bezpieczeństwo. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w tę pomoc – mówi minister Marlena Maląg.

Łączna wartość pomocy finansowej Grupy PZU dla służb walczących z epidemią przekroczyła już 20 mln zł. Do szpitali trafiły m.in. respiratory, bronchoskopy do badania tchawicy i oskrzeli, kardiomonitory, namioty barierowe oraz tzw. opaski życia. Wsparciem dla służb medycznych było też 200 samochodów od PZU, służących m.in. do przewożenia próbek do badań od osób pozostających w domowej kwarantannie. PZU sfinansował ponadto zakup rękawiczek ochronnych dla placówek zdrowotnych oraz kombinezonów, maseczek, rękawiczek i środków dezynfekcyjnych dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Wsparł też Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w doposażeniu linii diagnostycznej do badań laboratoryjnych na obecność koronawirusa. Z kolei PZU Zdrowie uruchomiło infolinię wsparcia psychologicznego dla pracowników służb medycznych walczących z koronawirusem oraz bezpłatne, dostępne dla każdego, porady telemedyczne dotyczące COVID-19.