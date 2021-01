Dobre wyniki Programu Infrastruktura i Środowisko na koniec roku

2020 r. zakończył się dobrymi wynikami Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Jak dodano, pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych z powodu COVID-19, w programie wykorzystano ok. 92 proc. dostępnych środków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oceniło w czwartkowym komunikacie, że to był kolejny dobry rok realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) finansowanego z Funduszy Europejskich. Resort przekazał, że pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych w całej Europie wywołanych COVID-19, w programie wykorzystano prawie 92 procent dostępnych środków. Ponadto jest coraz więcej podpisanych umów i rozliczonych wydatków.

Ministerstwo poinformowało, że w ubiegłym roku podpisano 2 645 umów o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 110 mld zł, co stanowi ponad 91,4 procent dostępnych środków unijnych z POIiŚ.

Równie dobre rezultaty program osiągnął w zakresie rozliczania dotacji z Komisją Europejską. Do końca roku przesłano wnioski o refundacje wydatków na łączną kwotę ponad 72 mld zł, co stanowi ponad 60 procent dostępnych środków. Realizacja prognozy płatności w 2020 roku ponownie przewyższyła założony cel i wyniosła 104 procent w odniesieniu do prognozy zatwierdzonej przez Radę Ministrów - czytamy.