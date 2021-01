W tych branżach zarobisz najwięcej! Podwyżki nawet o 50 proc.!

IT, budownictwo i nieruchomości oraz e-commerce i digital marketing - to branże odporne na kryzys płacowy wywołany pandemią. Dla wielu pracowników z tych sektorów miniony rok oznaczał nie cięcia wynagrodzeń, a podwyżki.

W 2020 roku aż połowa pracowników branży IT dostawała wyższe wynagrodzenie. W branży budownictwo i nieruchomości odsetek ten wyniósł 45 proc., a w e-commerce i digital marketingu 32 proc. - wynika z raportu firmy rekrutacyjnej Devire.

Dobra sytuacja pracowników z sektora IT to część szerszego trendu. Na polskim rynku popyt na specjalistów IT jest większy niż podaż, dzięki czemu mogą oni liczyć na atrakcyjne oferty. Największe zapotrzebowanie jest na specjalizacje związane z technologiami chmurowymi, rozwojem aplikacji mobilnych czy analizą danych.

Pracodawcy masowo poszukują także specjalistów od e-commerce, które bardzo się rozwinęło w efekcie pandemii. Jak wynika z danych Devire, kandydaci mogą liczyć na zarobki od 5 tys. zł do nawet 30 tys. złotych brutto miesięcznie.

Pracownicy IT, budowlanki oraz handlu internetowego mogli też liczyć na podwyżki rzędu nawet 50 proc.

businessinsider.com.pl/kp