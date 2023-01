Szok. Aż 89 proc. firm z branży IT podniesie płace!

W tym roku podwyżki planuje 89 proc. pracodawców z branży IT. Największy odsetek spółek, 47 proc., przewiduje wzrosty wynagrodzeń rzędu 10-19,9 proc. - wynika z badania firmy doradztwa personalnego Hays Poland

Rok 2023 najprawdopodobniej nie przyniesie specjalistom IT tak dużych wzrostów wynagrodzeń, jak ostatnie lata - ocenili autorzy opublikowanego we wtorek raportu płacowego Hays IT Contracting.

Jak wskazano w opracowaniu, podwyżki planuje w tym roku 89 proc. pracodawców z branży IT. Największy odsetek firm (47 proc.) przewiduje wzrosty wynagrodzeń rzędu 10-19,9 proc. Kolejne 36 proc. organizacji z sektora technologicznego ma w planach wzrost płac o maksymalnie 10 proc. Podwyżki o 20 proc. lub więcej przewiduje 6 proc. przedsiębiorstw z sektora.

Perspektywy płacowe pracowników IT będą jednak silnie uzależnione nie tylko od obszaru specjalizacji, lecz również od dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej” - zaznaczyli analitycy.

Według raportu w minionym roku stawki oferowane kontraktorom IT wzrosły średnio o 14 proc. GUS szacuje ogólny wzrost płac na rynku IT na 12,2 proc. W przypadku ekspertów IT świadczących usługi w modelu B2B największe wzrosty stawek godzinowych, wynoszące nawet 25-35 proc., dotyczyły m.in. deweloperów C/C++ i PHP, administratorów baz danych oraz specjalistów SAP - stwierdzono.

Elwira Policht z Hays Poland, cytowana we wtorkowej informacji, zwróciła uwagę, że po kilku latach znaczących wzrostów płace na stanowiskach związanych z architekturą oprogramowania, cyberbezpieczeństwa czy DevOps wzrosły w 2022 r. o kilka proc. „Większe podwyżki zanotowały natomiast dotychczas niżej opłacane profesje, co nastąpiło m.in. w wyniku wysokiej inflacji i silnej presji płacowej” - podkreśliła. Największy wpływ na średni wzrost wynagrodzeń w sektorze IT, jak dodała, miały nawet kilkudziesięcioprocentowe podwyżki na stanowiskach, które w poprzednich latach były niedopłacane.

W raporcie wskazano na pierwsze zwiastuny stabilizacji płacowej na rynku. Może to świadczyć zarówno o osiągnięciu przez polską branżę IT poziomu dojrzałości porównywalnego do zachodnich rynków, jak i ostrożniejszych decyzjach biznesowych, podejmowanych w obliczu aktualnych kryzysów - oceniono.

Firmy ze wszystkich sektorów rynku, zapytane o specjalizacje, których będą dotyczyć procesy rekrutacyjne prowadzone w 2023 r., najczęściej wskazują IT (37 proc.). Plany rekrutacyjne na ten rok deklaruje też 97 proc. organizacji z sektora IT, co stanowi odsetek niższy od ubiegłorocznego o 2 pkt. proc.

Pracodawcy z branży najczęściej deklarują rekrutację pracowników stałych (87 proc.). Zarazem 68 proc. ma w planach nawiązywanie współpracy z kontraktorami realizującymi zadania w ramach modelu B2B.

Firmy IT spodziewają się trudności rekrutacyjnych – takiego zdania jest 69 proc. z nich. To wskaźnik niższy od ubiegłorocznego o 8 pkt. proc. Może to świadczyć o uspokojeniu nastrojów na rynku pracy IT po niezwykle intensywnym i dynamicznym 2022 r. - podsumowano.

Raport płacowy Hays IT Contracting jest zestawieniem poziomów wynagrodzeń na blisko 100 stanowiskach. Opracowanie bazuje na oczekiwaniach finansowych ponad 16 tys. kontraktorów IT i powstało na podstawie danych uzyskanych w ramach projektów rekrutacyjnych realizowanych przez Hays Poland w 2022 r.

