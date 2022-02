Polska Dolina Cyfrowa przyspiesza. Im więcej IT, tym lepiej!

Rząd zrobił bardzo dużo dla rozwoju cyfryzacji w Polsce. „Obraz który się tu rysuje jest z jednej strony złożony, z drugiej bardzo pozytywny. Zarówno talenty jak i rozwiązania infrastrukturalne oraz to, co władze zrobiły dla wspierania w kraju nowych technologii, razem daje coś, co wspiera rozwój technologii w Polsce. Można tylko powiedzieć „Róbmy tak dalej”. „Mamy wspaniały fundament, mamy dostępną chmurę na terenie kraju, mamy wspaniały rynek pracowników wyedukowanych w chmurze, nie mamy ograniczeń legislacyjnych i regulacyjnych. Główny motor leży w instytucjach, co jest wspaniałe” - mówi Michał Potoczek, prezes Chmury Krajowej

Inicjatywa rządu w zakresie inwestycji w rozwój cyfryzacji w Polsce przyniosły realne efekty. Trzy lata temu wyzwaniem była edukacja. Wtedy ok. 10 proc. firm korzystało z chmury. Pokazywaliśmy jak to się przekłada na wizerunek innowacyjności i wyglądało to bardzo źle. Praktycznie byliśmy na szarym końcu. Dziś jest zupełnie inaczej. Mamy wspaniały fundament, mamy dostępną chmurę na terenie kraju, mamy wspaniały rynek pracowników wyedukowanych w chmurze, nie mamy ograniczeń legislacyjnych i regulacyjnych. Główny motor leży w instytucjach, co jest wspaniałe - podkreśla prezes Chmury Krajowej.

Polska zbudowała silne fundamenty cyfrowego rozwoju. Obecnie ma on jeszcze przyspieszyć, a motorem zmian jest ludzka wyobraźnia, zdolności i technologia w coraz większym stopniu dostępna dla wszystkich pokoleń – mówi Dominika Bettman, dyrektor generalna polskiego oddziału Microsoftu. 200 tysięcy wyszkolonych specjalistów z dziedziny IT, trzy strefy dostępności Azure w polskim obszarze przetwarzania danych, kilkadziesiąt tysięcy osób korzystających z programu edukacyjnego My Digital Life to efekt miliardowej inwestycji w Polską Dolinę Cyfrową. Microsoft ogłosił ją 20 miesięcy temu.

Indeks Cyfrowej Przyszłości opracowany przez Microsoft (ang. Digital Futures Index) wskazuje, że w krajach o wyższym poziomie umiejętności cyfrowych, w których aktywnie są stosowane różne technologie, a także usługi chmurowe osiągane są wyższe wyniki w takich wskaźnikach życia jak produktywność, zarobki i innowacyjność w porównaniu do innych krajów.

Polska osiągnęła wysoki stopień zaawansowania w cyfryzacji administracji publicznej i sektora publicznego, przekraczając średnią dla Europy Środkowo-Wschodniej (14 proc. powyżej średniej) – informuje Microsoft.

Po uruchomieniu inwestycji w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej amerykański gigant technologiczny podpisał strategiczną umowę z Chmurą Krajową. Jej cel to przyspieszenie transformacji cyfrowej. Jest ukierunkowana na wsparcie lokalnych organizacji - uczestników tego procesu. Beneficjentem cyfrowego przyspieszenia ma być także sektor publiczny.

Po rozwiązania chmurowe najpierw sięgają startupy i inne organizacje, dla których technologia już stała się kluczową dźwignią biznesu. Chmura zapewnia im elastyczne i skalowalne środowisko wzrostu, dzięki czemu mogą skoncentrować się na swoim podstawowym biznesie i zdobywaniu nowych rynków – mówi Michał Potoczek, prezes Chmury Krajowej. W ślad za innowatorami podążają bardziej tradycyjne branże, ale także administracja publiczna. Ten trend jest już zauważalny w Polsce. Chmurowy model dostarczania rozwiązań jest coraz częściej brany pod uwagę w warunkach zamówień publicznych i takie zadania są z powodzeniem realizowane. To bardzo dobra wiadomość, bo nie da się zbudować nowoczesnej gospodarki i nowoczesnego państwa bez technologii – dodaje. Tempo adopcji chmury cyfrowej ostatnio przyspieszyło, właśnie dzięki m.in. inwestycjom Microsoftu.

Zgodnie z danymi z Indeksu Cyfrowej Przyszłości, w Polsce w dużym stopniu w porównaniu do innych krajów przyjął się model pracy zdalnej (18 proc. powyżej średniej). Znacznie więcej niż w innych krajach regionu zatrudnia się u nas talentów informatycznych.

Istotne dla dynamicznego upowszechniania się chmury, jak również kultury cyfrowej w naszym kraju jest stworzenie regionu przetwarzania danych Microsoftu, złożonego z trzech odrębnych Stref Dostępności Azure. Powstają one w okolicach Warszawy. Azure Availability Zones pozwolą klientom w Polsce na rozproszenie infrastruktury i aplikacji, co się przełoży na zwiększenie odporności i bardzo dużą dostępność.

Polska stanie siew ten sposób częścią globalnej infrastruktury Microsoftu, obejmującej 60 ogłoszonych regionów, w których w ponad 140 krajach dostępne są usługi Microsoft Azure. Połączy je sieć ponad 280 000 kilometrów podmorskich i naziemnych włókien światłowodowych.

