Dramat w W. Brytanii. Tak źle nie było od początku pandemii

Aż 1325 zgonów z powodu Covid-19 zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii, co jest najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju - podał w piątek brytyjski rząd. Wykryto też 68 053 nowych zakażeń koronawirusem, co również jest rekordem.

Liczba zgonów jest o 163 wyższa od tej z czwartku. To trzeci dzień z rzędu i zarazem trzeci przypadek w czasie drugiej fali epidemii, by dobowa liczba zarejestrowanych zgonów przekroczyła tysiąc. Do tej pory najgorszym bilansem był ten z 21 kwietnia, gdy informowano o 1224 zmarłych.

Najwyższe od wybuchu epidemii dobowe statystyki zgonów zarejestrowano w Anglii - 1156 i w Szkocji - 93. W Walii zmarło kolejnych 56 osób, a w Irlandii Północnej - 20.

W całym kraju z powodu Covid-19 zmarły dotychczas 79 833 osoby, w tym 69 670 w Anglii, 4872 - w Szkocji, 3857 - w Walii, a 1434 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie. Więcej odnotowano tylko w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indiach i Meksyku.

Liczba nowo wykrytych zakażeń po jednorazowym dużym spadku w czwartek znów wróciła do poziomu powyżej 60 tys. Piątkowy bilans jest o prawie 15,5 tys. wyższy od czwartkowego i o 5731 wyższy od dotychczasowego rekordu ze środy. Po raz pierwszy w historii poziom 60 tys. przekroczyła liczba wykrytych zakażeń w samej Anglii - stwierdzono ich 61 757. Tymczasem w Szkocji wykryto ich 2309, w Walii - 2487, a w Irlandii Północnej - 1500.

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 2 957 472, co jest piątym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii i Rosji.

W ciągu ostatniej doby wykonano 620 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, co jest najlepszym dotąd wynikiem i pierwszym przypadkiem, by przekroczony został poziom 600 tys., a od początku epidemii - już 56 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 778 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w środę a godz. 17 w czwartek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w czwartek a godz. 9 w piątek.

Według danych z czwartku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 31 653 chorych na Covid-19, co stanowi przyrost o 628 w stosunku do środy i jest najwyższą liczbą od początku epidemii. W szczytowym momencie pierwszej fali - 12 kwietnia - w całym kraju w szpitalach przebywało niespełna 21,7 tys. osób.

Wcześniej w piątek podano, że współczynnik R, który oznacza poziom rozprzestrzeniania się epidemii, wynosi obecnie 1,0-1,4, podczas gdy poprzednio, przed dwoma tygodniami, miał on wartość 1,1-1,3. Każda wartość R powyżej 1 oznacza, że epidemia się rozwija, poniżej - że słabnie.

PAP/kp