Art in Architecture Festival – znamy laureatów 2 edycji

11 grudnia poznaliśmy laureatów drugiej edycji konkursu Art in Architecture Festival, promującego wykorzystanie sztuki w przestrzeni prywatnej, publicznej i w obiektach komercyjnych. Spośród licznie zgłoszonych prac, jury pod przewodnictwem arch. Witolda Dudka z pracowni APA Wojciechowski, wyłoniło zwycięzców w czterech konkursowych kategoriach

Celem festiwalu jest zachęcenie inwestorów, architektów i architektów wnętrz do współpracy z artystami przy realizacji wystroju wnętrz prywatnych i przestrzeni publicznych. W konkursie nagradzani są zarówno autorzy projektów, jak i inwestorzy. W tym roku jury, w skład którego obok Witolda Dudka weszli: Aleksander Jankowski, Aleksander Roszkowski, Piotr Kroenke i Józef Chwedorowicz, wybrało cztery najlepsze projekty, których integralną częścią są dzieła sztuki. Zgłoszone do konkursu realizacje zostały zaprezentowane jurorom bez ujawniania danych biur architektonicznych. O ocenie prac świadczył jedynie ich poziom.

Mieszkanie / Dom

W kategorii „Mieszkanie / Dom” jurorzy nagrodzili wnętrze domu z obrazami Grzegorza Worpusa-Budziejewskiego oraz rzeźbami Willy’ego Verginera i Marcina Rząsy. Złote Statuetki z wizerunkiem Leonarda da Vinci przyznano autorce projektu arch. Katarzynie Kuo Stolarskiej z pracowni KUOO Architects oraz prywatnemu inwestorowi. Jury doceniło doskonałe zestawienie nastrojów wnętrza, w którym zachowawcza kolorystyka stanowi dobre tło dla prezentowanej rzeźby i obrazów. Sztuka jest w tej realizacji równie oszczędna, a przy tym mocna w wyrazie jak reszta wystroju. W przestrzeni hallu oraz sali kinowej architektka wyeksponowała zamówione specjalnie do tego projektu wielkoformatowe obrazy Grzegorza Worpusa-Budziejewskiego. W salonie na tle ściany pokrytej stalą stanęły dwie rzeźby Willy’ego Verginera, a w hallu na tle obrazu znakomita rzeźba Marcina Rząsy. Jak przyznaje Katarzyna Kuo Stolarska: „Sztuka jest tu kropką nad “i”, która powoduje, że dom jest spersonalizowany i bardziej „charakterny”. Cenny jest fakt, że została wymieszana sztuka polskich twórców i zagranicznych. Wszystkie elementy są ze sobą spójne, mimo tego, że pochodzą z tak odległych sobie miejsc.”

Przestrzeń publiczna

W kategorii „Przestrzeń publiczna” jury zdecydowało o przyznaniu głównej nagrody Bartoszowi Haduchowi i Łukaszowi Marjańskiemu z pracowni NarchitekTURA, a także Muzeum Narodowemu w Krakowie za aranżację wystawy monograficznej Stanisława Wyspiańskiego. Architektom udało się w niej zachować równowagę między neutralnym tłem dla eksponatów, a unikalną scenografią podkreślającą geniusz artysty.

„Możliwość konfrontacji naszych wizji projektowych z twórczością jednego z najwybitniejszych polskich artystów była dla nas wielkim zaszczytem, a zarazem wyzwaniem. W naszym projekcie staraliśmy się wykreować scenariusz przestrzeni, w której role drugoplanowe – aranżacji, oświetlenia czy etalażu, pomagają zaistnieć w pełni roli głównej – multidyscyplinarnej twórczości Stanisława Wyspiańskiego. To architektura, która pozostając w cieniu genialnego artysty, jest jednak widoczna, stymulując dialog między dziełami sztuki i ich otoczeniem a widzami” – mówi arch. Bartosz Haduch. „To odważne, rzadko spotykane podejście do przestrzeni wystawienniczej. Tło dla prezentowanej sztuki stało się jednocześnie sztuką. Wnętrze jednak nie konkuruje z wystawą, a znakomicie ją uzupełnia. Różnorodność zastosowanych form przestrzennych, skala wnętrza, zastosowana kolorystyka i światło, stwarzają doskonały klimat do kontestowania zarówno zbiorów, jak i samego wnętrza” – uzasadnił decyzję przewodniczący jury Witold Dudek.

Biuro

W kategorii „Biuro” laureatem tegorocznej edycji konkursu Art in Architecture Festival została pracownia JEMS Architekci. Jurorzy nagrodzili wnętrza warszawskiej siedziby biura, w których wyeksponowano obrazy Tomasza Trzupka. Wykorzystując swoje zarówno architektoniczne jak i artystyczne wykształcenie, artysta stworzył własny, malarski język, w wyrazisty sposób ilustrujący charakter projektów tworzonych przez JEMS Architekci. Seria obrazów eksponowanych w siedzibie pracowni powstała dla uczczenia trzydziestolecia działalności biura, otwartego na różnorodne idee i poglądy, ale zachowującego własny, rozpoznawalny język, który charakteryzuje racjonalizm i umiarkowanie.

„Surowa przestrzeń wnętrza koresponduje z surową formą elementów wystroju architektonicznego, w co doskonale wpisują się prace graficzne. Spójna kolorystyka wnętrza i prac stwarza wrażenie jednorodności. Światło dzienne dopełnia stworzoną kompozycję poprzez ciekawą grę światłocieni” – powiedział Witold Dudek.

Hotel

Za najlepszą realizację w kategorii „Hotel” jurorzy uznali wnętrza Hotelu Nobu w Warszawie z pracami m.in. Anny Bimer, Piotra Uklańskiego. Złotą Statuetkę przyznano architektom Przemo Łukasikowi i Łukaszowi Zagale z pracowni Medusa Group oraz inwestorowi – Tacit Investment Polska S.A. W uzasadnieniu werdyktu jury zwróciło uwagę na wyrafinowaną kompozycję architektury i sztuki zamkniętej w eleganckiej przestrzeni. Surowy beton i szkło w zestawieniu z miękkim drewnem stwarza doskonałe tło – przestrzeń dla delikatnych w wyrazie prac malarskich.

“Sztuka, wypełniająca wnętrza Nobu Hotel, jest łącznikiem pomiędzy japońskim DNA hotelu a polskim kontekstem miejsca. Do pokoi wybrane zostały eleganckie, niemal biżuteryjne prace Anny Bimer, przywołujące skojarzenia z japońskimi drzeworytami. Prace Piotra Uklańskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów, użytymi elementami odnoszą się do ważnych w kulturze Japonii materiałów, jakimi są ceramika i tkanina. Naturalne techniki prac oraz ich organiczność ocieplają delikatnie surowe wnętrza hotelu” – powiedziała Katarzyna Wąs, odpowiedzialna na zlecenie inwestora i w porozumieniu z architektami za dobór dzieł sztuki do nowej części hotelu.

Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią, wszystkie statuetki z wizerunkiem Leonarda da Vinci trafią do laureatów z początkiem roku.

Organizatorem konkursu Art in Architecture Festival jest Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Elle Decoration, Stowarzyszenie Architektów Wnętrz, Dobre Wnętrze, Czas na Wnętrze, Artinfo.pl, Exspace.pl, Designteka.pl, Magazif.com, WhiteMAD, Foorni.pl, Law Business Quality, Architektura & Biznes, Hotelarz, OKK! PR.

MIESZKANIE/DOM:

Projekt: KUOO ARCHITECTS Katarzyna Kuo Stolarska Inwestor: prywatny fot. Katarzyna Kuo Stolarska i Mateusz Kuo Stolarski

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA:

Projekt: NArchitekTURA Bartosz Haduch, Łukasz Marjański Inwestor: Muzeum Narodowe w Krakowie fot. Jakub Certowicz, fot. Bartosz Cygan

BIURO:

Projekt i inwestor: JEMS Architekci sp. z o.o. fot. Piotr Waleszkiewicz

HOTEL:

Projekt: MEDUSA GROUP Przemo Łukasik, Łukasz Zagała Inwestor: Tacit Investment Polska S.A. fot. Juliusz Sokołowski, Pion Photography, Szymon Adamczyk