Totalizator Sportowy partnerem jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego

Rok 2021 jest rokiem wielkich chwil zarówno dla Totalizatora Sportowego, jak i Zamku Królewskiego. Spółka świętuje 65-lecie swojej działalności, a Zamek – 50-lecie odbudowy

Ten rocznicowy zbieg okoliczności pozwala nam świętować podwójnie #WielkieChwile zarówno dla polskiej kultury, jak i dla klientów Totalizatora Sportowego. Warto podkreślić, że przedsiębiorstwo miało swój znaczny udział w akcji odbudowy dawnej siedziby polskich królów, poprzez organizowanie w latach 1971-1973 specjalnych zakładów Toto-Lotka (dzisiejsze Lotto), z których cały dochód przeznaczany był na funduszu odbudowy Zamku. Łączna kwota wsparcia wyniosła wówczas 380 mln. Nie bez powodu zatem Totalizator Sportowy został Partnerem Strategicznym 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.

65-lecie Totalizatora Sportowego oraz 50-lecie odbudowy Zamku to nasze wspólne wielkie chwile. Powstaliśmy 65 lat temu, aby wspierać polski sport, ale nie pozostaliśmy obojętni wobec potrzeby odbudowy dawnej rezydencji królów Polski. W 1971 roku Totalizator Sportowy zorganizował dodatkowe zakłady, z których cały dochód był przeznaczany właśnie na ten cel. Jesteśmy dumni, że każdy grający miał swój wkład w zachowanie tego bezcennego dziedzictwa – powiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Dziś, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, odbyła się inauguracja jubileuszu 50-lecia jego odbudowy. Data nie jest przypadkowa, ponieważ 26 stycznia 2021 roku nawiązuje do symbolicznej daty pierwszego posiedzenia Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, które odbyło się dokładnie pół wieku temu – 26 stycznia 1971 roku. Obchody jubileuszu zaplanowane zostały na 4 lata, od 2021 do 2024 roku.

Totalizator Sportowy jest największym mecenasem sportu od 65 lat. U podstaw jego istnienia była konsekwentna realizacja misji społecznej – spółka powstała po to, aby wspierać zniszczoną przez wojnę infrastrukturę sportową i tym samym polski sport. Z czasem firma stała się także mecenasem kultury narodowej. We wspieraniu tych dwóch ważnych dla Polaków dziedzin życia społecznego wykorzystuje zarówno środki własne, jak i przekazuje pieniądze z dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych. Co ważne, to wsparcie jest realizowane zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym.

Od 1994 roku suma dofinansowania Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Promocji Kultury wyniosła ponad 15 mld zł. Oprócz wydarzeń, klubów i organizacji sportowych, Totalizator Sportowy angażuje się w szereg projektów kulturalnych, do których należą festiwale, koncerty, muzea, obiekty, a także wydarzenia społeczne.

Niezwykle ważne na rzecz polskiej kultury było odsłonięcie w październiku 2004 roku w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach jedynego w Polsce dzieła XVI-wiecznego malarza El Greco – Ekstaza św. Franciszka. Tę perłę malarstwa hiszpańskiego udostępniono szerokiej publiczności dzięki środkom przekazanym przez spółkę na zakup systemu zabezpieczającego obraz.

Do listy wspieranych inicjatyw należą także Festiwal „Chopin i jego Europa”, Koncerty Chopinowskie w Łazienkach, Lato z Radiem czy Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena. Marka LOTTO jest partnerem Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sportu i Turystyki oraz partnerem strategicznym Muzeum Narodowego w Krakowie; wspiera także Muzeum Powstania Warszawskiego (jako partner obchodów oraz płyty i koncertu „Astronomia poety. Baczyński”) i akcję BohaterOn.

Totalizator Sportowy/KG