Premier: Strumień pieniędzy na inwestycje zasili falę modernizacji

Koniec roku to czas podsumowań. Rok 2021, kolejny pod znakiem pandemii, był rokiem pełnym wyzwań, zarówno w kwestii walki z wirusem Covid-19 jak i jego konsekwencji gospodarczych. By jak najlepiej wyjść z tych ogólnoświatowych tarapatów, przede wszystkim musimy mądrze inwestować - napisał premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych

Już pół roku temu zaproponowaliśmy Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – który ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jak zapowiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, nabór wniosków do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych będzie trwał do 15 lutego. Każdy samorząd będzie mógł złożyć trzy wnioski o dofinansowanie – wynoszące do 5, 30 oraz 65 milionów złotych - czytamy we wpisie premiera.

Jest to wielki strumień pieniędzy, który uruchomi falę modernizacji na takich zasadach, jak w pierwszej transzy – czyli oferując do 95 proc. bezzwrotnego finansowania dla samorządów ze strony państwa polskiego.

Pierwsza, już zrealizowana transza, świadczy o naszej wiarygodności – to ponad 23 mld zł rozdysponowane wśród samorządów. Środki otrzymało blisko 100 proc. samorządów. Dla porównania: średnia wydatków wszystkich samorządów w latach 2013-2015 wynosiła poniżej 50 mld zł – a więc w tych dwóch transzach idzie pomoc o charakterze porównywalnym do rocznych wydatków inwestycyjnych z tego okresu. Warto zapytać przedstawicieli w samorządzie, jak skorzystali z tego programu - napisał szef rządu. To mnóstwo nowych remontów, szkół, przedszkoli, żłobków; nowe drogi, ciepłownictwo, inwestycje w energetykę, w projekty o charakterze wsparcia miejsc pracy: parki technologiczne, uzbrojenie terenów do przyciągnięcia inwestorów - dodał premier.

Zmieniamy również Polskę lokalną. Po 5 latach naszych rządów dochody samorządów wzrosły o 40 proc. To informacja dla tych, którzy dali się nabrać na manipulacje części włodarzy miast – np. o tym, że ze względu na Polski Ład otrzymują mniej środków. Ich własne prognozy na 2022 r. (z początku maja 2021) opiewały w sumie na ok. 140 mld zł (uwzględniając wydatki bieżące) – zaś docelowa pula przekracza grubo 150 mld zł – bez kolejnej transzy Polskiego Ładu. To powinno przemówić do wyobraźni.

Mimo pandemii, mamy obecnie do czynienia z okresem historycznie niskiego poziomu bezrobocia. To była podstawa naszej polityki gospodarczej w tym czasie, żeby obronić miejsca pracy. Uruchomiliśmy najpierw Tarczę Antykryzysową, a teraz w obliczu inflacji, Tarczę Antyinflacyjną, do której będziemy dokładać kolejne komponenty. Jednym z nich jest mój wniosek do Komisji Europejskiej o zerowy VAT na artykuły żywnościowe. Chcemy i będziemy to wdrażać od lutego lub marca 2022 r. najbliższego roku - zapowiedział premier Morawiecki.

