PGE Mecenasem Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu

PGE Polska Grupa Energetyczna została Mecenasem Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu i Nowego Skarbca Koronnego. Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się 1 grudnia 2021 r. w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego

Zamek Królewski na Wawelu zgodnie z nową strategią Wawel Otwarty zmienia nie tylko historyczny wystrój, ale także sposób prezentacji cennych zabytków. Dzięki zachodzącym przemianom Zamek zaproponuje wkrótce publiczności nowe spojrzenie na wyjątkową kolekcję.

Link do filmu, YouTube:

Celem nowej koncepcji naszej oferty kulturalnej jest przybliżanie odwiedzającym bezcennej kolekcji Zamku poprzez działania angażujące na wielu płaszczyznach. Zamierzamy więc ukazać emocjonujące a często burzliwe historie poszczególnych zabytków oraz samego Zamku. Przygotowując program działań edukacyjnych, dbamy przede wszystkim o to, by propozycje te spełniały oczekiwania współczesnych – a przy tym bardzo różnorodnych – odbiorców. Najbardziej zależy nam bowiem na tym, by Wawel stawał się miejscem coraz bardziej przyjaznym i dostępnym dla każdego i wszystkich grup odbiorców, w tym rodzin z dziećmi, młodzieży, seniorów oraz osób o specjalnych potrzebach – mówi dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ.

Najważniejszym wydarzeniem wystawienniczym Zamku Królewskiego na Wawelu będzie otwarcie Nowego Skarbca Koronnego w czerwcu 2022 roku. Ścieżki edukacyjne Nowego Skarbca uwzględnią kopie oryginalnych obiektów, które pozwolą młodym odbiorcom nie tylko zobaczyć, ale też dotknąć eksponaty. Inauguracji będzie towarzyszył m.in. Festiwal Otwarcia Skarbca oraz specjalny program działań edukacyjnych oraz interpretacyjnych, które Zamek zrealizuje na tak wielką skalę dzięki mecenatowi PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zamek Królewski na Wawelu od ponad 90 lat jest jednym z najważniejszych muzeów w Polsce. W swoich zbiorach posiada jedne z najcenniejszych zabytków i świadectw polskiej historii - słynne arrasy Króla Zygmunta Augusta oraz Szczerbiec - miecz koronacyjny królów Polski. PGE, zostając Mecenasem Edukacji i Nowego Skarbca Koronnego Zamku Królewskiego na Wawelu, wspiera Zamek w działaniach edukacyjnych, które są planowane z myślą o wystawach stałych oraz czasowych Zamku. Zagwarantują one niezapomniane doświadczenie w kontakcie ze sztuką i historią wszystkim odwiedzającym Wawel - podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Mecenat PGE obejmuje cały program edukacyjny Zamku, w tym m.in. wawelskie spotkania z historią i sztuką, specjalne zajęcia historyczne dedykowane maturzystom oraz cykle warsztatów dla rodzin i młodych odbiorców kultury. Zupełną nowością będzie słuchowisko o wawelskim Skarbcu. Szerokie spektrum działań edukacyjnych uzupełniać będzie wciągającą opowieść o najcenniejszych pamiątkach historycznych.

Współpraca Zamku i PGE zaowocuje inauguracją projektu „Wawel jest Wasz” skierowanego do młodzieży. W jego ramach powstaną publikacje, gry, quizy, konkursy edukacyjne oraz projekty społeczne, w których główną rolę odegrają dzieła sztuki, umożliwiając odkrywanie piękna i wyjątkowości zabytków kultury na nowo.

mat. prasowe, mw