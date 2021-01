Niemcy nadal płacą kolaborantom III Rzeszy!

Poseł Arkadiusz Mularczyk poinformował na Twitterze, że holenderscy kolaboranci Hitlera otrzymują od współczesnych Niemiec nieopodatkowane świadczenia.

W tym czasie, ofiary niemieckiej okupacji dostają jedynie renty, od których płacą podatki.

Jak alarmuje Mularczyk:

Skandal w Holandii! Holendrzy, którzy walczyli po stronie Hitlera w czasie II WŚ oraz ich rodziny otrzymują od Niemiec nieopodatkowane świadczenia podczas, gdy holenderskie ofiary płacą podatki od znacznie niższych rent wojennych. Polskim ofiarom Niemcy zaproponowali pojednanie!

Mieszkający poza granicami RFN niemieccy kolaboranci oraz byli członkowie Waffen-SS wciąż otrzymują wsparcie od niemieckiego rządu. Świadczenia w całej Europie pobiera ponad dwa tysiące osób. Niemiecki rząd pokrywa im m.in. koszty leczenia i kuracji.

Wg danych rządu niemieckiego wojenną rentę inwalidzką na mocy Ustawy o zaopatrzeniu ofiar wojny z grudnia 1950 r. (Bundesversorgingsgesetz BVG) pobiera wciąż ponad 2 tys. osób poza granicami Niemiec. Wśród nich są byli kolaboranci III Rzeszy z krajów okupowanych oraz byli członkowie Waffen-SS, którzy zostali ranni w czasie działań wojennych. Jak podaje dalej „Neue Osnabrücker Zeitung” rząd Niemiec oprócz renty inwalidzkiej pokrywa tym osobom także koszty leczenia i kuracji – informowało w 2019 roku „Deutsche Welle”.

Jak przekonywał portal dutchnews.nl w lutym 2019 roku, do dziś pieniądze wypłacane są bezpośrednio weteranom SS lub wdowom po nich. Chodzi o 34 obywateli dzisiejszej Holandii. Od tej zapomogi nie muszą płacić podatków.

W czasie wojny, do holenderskiego legionu SS dołączyło aż 25 tysięcy mężczyzn z tego kraju. To największa liczba ochotników do Waffen SS pochodzących z innego państwa niż Trzecia Rzesza.

Więcej na wPolityce.pl

wPolityce.pl/ as/