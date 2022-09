Mularczyk: Temat reparacji powinien nas zjednoczyć

Apeluję do partii opozycyjnych i ich wyborców, temat reparacji powinien nas zjednoczyć; jeśli będziemy zjednoczeni, podejmiemy działania dyplomatyczne i polityczne, jeżeli zaangażuje się w to Polonia na świecie, jesteśmy w stanie tę batalię zwyciężyć - powiedział poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Na Zamku Królewskim w Warszawie w czwartek zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł, co w przeliczeniu daje 1 bilion 532 miliardy 170 milionów dolarów. Konsekwencje działań niemieckich na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej powinny zostać uregulowane w umowie bilateralnej, zawartej przez rządy Polski i Niemiec - wskazali autorzy raportu.

Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego, który kierował też funkcjonującym w poprzedniej kadencji Parlamentarnym Zespołem ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II wojny światowej po prezentacji był pytany przez dziennikarzy, w jaki sposób Niemcy miałyby wypłacić te środki. Mularczyk stwierdził, że „formuła reparacji, odszkodowań może być realizowana w przestrzeni 20, 30, nawet 50 lat; jesteśmy otwarci na takie rozmowy z Niemcami”.

Polityk podkreślał w rozmowie z dziennikarzami, że ważne jest, by z raportem zapoznała się opinia publiczna w Polsce oraz za granicą.

„Żeby była pełna świadomość, że ten raport to nie jest jakieś bujanie w obłokach, że są to konkretne, bardzo rzetelne wyliczenia naszych ekspertów, naukowców, którymi się pod tym podpisują swoimi tytułami, dorobkiem naukowym. Że są to bardzo konkretne, realne straty, które poniosła Rzeczpospolita podczas II wojny światowej i ma prawo się domagać od Niemiec” - mówił.

„Jeśli chcemy budować dobre relacje z Niemcami, jeśli Niemcy chcą budować dobre relacje z Polską, to nie mogą być to relacje fasadowe, oparte na fałszu, na kłamstwie. One muszą się opierać na prawdzie, na zadośćuczynieniu zbrodni” - dodał.

Polityk zaznaczył też, że po publikacji raportu działania polityczne i dyplomatyczne leżą w gestii premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

„Myślę, że bardzo ważne jest żebyśmy dzisiaj, wszyscy Polacy byli zjednoczeni wokół tego tematu. Ten temat nie może nas dzielić. To nie jest temat żadnej formacji politycznej, to jest temat wszystkich Polaków. To jest temat również Polonii” - mówił.

„Bardzo liczę na wsparcie Polonii - w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, bo są to kluczowe kraje dla podjęcia - jak sądzę - decyzji o rozmowach” - dodał.

Mularczyk był też pytany o opinie polityków PO, którzy stwierdzili, że temat reparacji jest zamknięty czy - jak mówił szef PO Donald Tusk - PiS nie chodzi o reparacje wojenne od Niemiec, tylko o kampanię polityczną w Polsce.

Polityk PiS odparł, że opozycja jest nastawiona głęboko na współpracę z Niemcami. „Rozumiem, że ten temat jest dla niech niewygodny”; „Natomiast to nie jest temat partyjny, to temat, który dotknął wszystkich Polaków, wszystkie polskie rodziny i powinniśmy być wokół tego zjednoczeni” - zaznaczył.

„Apeluję do partii opozycyjnych - PO, PSL, Konfederacji, SLD, a także do ich wyborców: ten temat powinien nas zjednoczyć. To jest temat, który powinien zjednoczyć wszystkich Polaków. Uważam, że jeśli będziemy zjednoczeni, jeżeli podejmiemy działania dyplomatyczne, polityczne; jeżeli zaangażuje się w to także Polonia na świecie, jesteśmy w stanie tę batalię zwyciężyć, w co głęboko wierzę” - podkreślił Mularczyk.

Czytaj też: Prezes PiS: wartość strat Polski to ponad 6 bln 200 mld zł!

PAP/kp