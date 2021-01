LINK4 wraca z drugim sezonem podcastu InsurTalk

Od lutego do sieci wracają rozmowy z serii InsurTalk. Sześć nowych odcinków będzie można słuchać na łamach Fintek.pl, partnera projektu, oraz kanałach podcastowych portalu

InsurTalk to pierwszy w Polsce podcast w pełni dedykowany nowym technologiom i innowacjom w ubezpieczeniach. Pierwsza edycja została zrealizowana w 2020 roku. W 7-odcinkowym cyklu udział wzięli eksperci zajmujący się nowymi technologiami na rynku finansowym. Do rozmowy zaproszono m.in. członka zarządu LINK4 i eksperta od zaawansowanej analityki, Katarzynę Wojdyłę, prezesa fundacji Digital Poland, Piotra Mieczkowskiego oraz Jolantę Błaszczyk z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Nie zabrakło też perspektywy samych insurtechów, których reprezentował Cezary Świerszcz z firmy Bacca i Bernadeta Stożek z Telematics Technologies.

Kolejna edycja InsurTalk będzie stanowić kontynuację wątków podjętych już w ramach projektu, ale nie zabraknie też zupełnie nowych tematów.

W LINK4 zgodnie przyznaliśmy, że ubezpieczenia powinny być proste. I w poszukiwaniu prostych rozwiązań mocno nas wspiera technologia. Dziś już łatwo możemy sobie wyobrazić, że dzwoni do nas voice bot, który przypomina o nieopłaconej składce, albo aplikację w mobilnej przeglądarce, za pośrednictwem której zlikwidujemy szkodę w kilka godzin od zgłoszenia. Ale jest też cała warstwa technologii, której na co dzień nie widzimy, a która wpływa na podejmowane przez nas decyzje. I o tym wszystkim chcemy rozmawiać, bo żyjemy w dynamicznych czasach, które wciąż dostarczają nam nowych tematów – wyjaśnia Maciej Krzysztoszek, rzecznik prasowy i menedżer komunikacji korporacyjnej LINK4.

Gospodarzem podcastu jest Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny portalu Fintek.pl, który w rozmowach z zaproszonymi gośćmi koncentruje się przede wszystkim na innowacjach w ubezpieczeniach. Nie zabraknie także szerszej perspektywy, potrzebnej do zrozumienia dzisiejszej, skomplikowanej rzeczywistości.

Od kilku lat trwa cyfrowa transformacja rynku ubezpieczeniowego. Jednym z czynników, który przyczynił się do przyspieszenia tego procesu w ostatnim czasie była pandemia koronawirusa. Dynamiczny rozwój tego sektora pokazuje, że konsumenci potrzebują przystępnych i intuicyjnych rozwiązań. Duże zainteresowanie cyklem InsurTalk to dla nas jasny znak, że istnieje także zapotrzebowanie na łatwy dostęp do wiedzy z zakresu rozwiązań technologicznych i rynku insurtech – komentuje Michał Dąbrowski, dyrektor zarządzający fintek.pl i KLANG! Media.