Wracają przebojowe reklamy LINK4!

Ruszyła nowa kampania kultowej już serii przebojowych reklam LINK4. Znów możemy usłyszeć światowe hity w nowej, linkowej odsłonie. Covery piosenek Cher i Vengaboys prezentuje doborowy duet wokalistek Sylwia Przetak i Magdalena Dąbkowska. Spoty promują nową ofertę ubezpieczyciela Ochrona Zniżki, a także przypominają o nagrodzonym i docenianym przez kierowców pakiecie OC w LINK4

Spot rozpoczyna się od stłuczki. Nieprzyjemna sytuacja, ale tańczące na ogromnych billboardach dziewczyny uspokajają, że nerwy są niepotrzebne. Wystarczy zadzwonić do LINK4, aby skorzystać z Ochrony Zniżki z ubezpieczeniem OC lub OC i AC. Tak prezentuje się pierwsza reklama, która otwiera nową kampanię.

Przebojowa formuła reklamy w nietuzinkowy sposób zachęca do skorzystania z naszej oferty. W tym przypadku znany hit ma silniejsze oddziaływanie niż wiele słów i suchych informacji. Nasze reklamy nie tylko wpadają w ucho, ale jest to też bardzo efektywny format. Kampanie LINK4 były już kilkukrotnie wyróżnione prestiżową nagrodą Effie. Statuetki przyznawane są przez jury złożone z najwybitniejszych ekspertów w branży i honorują rozwiązania marketingowe wyróżniające się efektywnością i wynikami biznesowymi – podkreśla Patrycja Kotecka, członek zarządu LINK4.

Realizacja reklamy odbywała się zarówno plenerze, jak i w studiu. Ujęcia w mieście nagrywano w Warszawie. Specjalnie na potrzeby planu zamknięto nawet jedną z ulic i wstrzymano ruch w centrum miasta. Zdjęcia w hali kręcono z udziałem gwiazd - zachwycających urodą i talentem wokalistek młodego pokolenia. Ten magnetyczny i wyjątkowy duet tworzą: Sylwia Przetak, laureatka wielu muzycznych festiwali, dla której to kolejny już udział w reklamie LINK4 oraz debiutująca w tej roli Magdalena Dąbkowska. 22-letnia wokalistka związana jest z Teatrem Studio Buffo, studiuje w Warszawskiej Akademii Teatralnej, a widzowie znają ją m.in. z serialu ,,Brzydula” i programu ,,The Voice of Poland”.

Panie spotkały się najpierw w studiu i nagrały wspólnie swoją wersję przeboju Cher It’s In His Kiss (Shoop Shoop Song). Ta piosenka w nowej odsłonie porywa świeżością, energią i rytmem, którą na ekranie podkreślają perfekcyjne układy choreograficzne. Wkrótce na ekrany trafi też drugi linkowy przebój. Wokalistki zaśpiewały cover Boom Boom Boom Boom zespołu Vengaboys, będący motywem przewodnim kolejnej reklamy promującej najlepszy na rynku pakiet OC od LINK4. Jak gwiazdy wspominają pracę nad nowymi reklamami?

Czas, który wspólnie spędziliśmy na planie, był bardzo intensywny. Ekipa i atmosfera była znakomita, a Sylwia cudowna. Nie znałyśmy się wcześniej, ale wszyscy myśleli, że jest inaczej, bo od razu świetnie się zgrałyśmy. Mam nadzieję, że widzowie dostrzegą to również na ekranie - mówi Magdalena Dąbkowska.

To prawda. Praca na planie układała się nam perfekcyjnie. Była dla mnie znów wielką przygodą - dodaje Sylwia. Jak przyznaje, odczuła już ogromną siłę oddziaływania przebojowych spotów LINK4. - Po wcześniejszej mojej kreacji spotkałam się z bardzo pozytywnym odbiorem i liczę, że teraz znów wywołamy radość, uśmiech i zainteresowanie widzów - mówi wokalistka.

Śpiewające reklamy LINK4 to sprawdzony format. Covery światowych przebojów z wpadającymi w ucho polskimi tekstami okazują się strzałem w dziesiątkę.

Tak było w przypadku wszystkich dotychczasowych kampanii. Zawsze jednak staramy się wyprowadzać nowe przeboje i oryginalne pomysły. Sięgamy też po nowe twarze. Teraz do zespołu dołączyła Magda, która na castingu wypadła świetnie, co potwierdziła później na planie zdjęciowym. Razem z Sylwią, z którą współpracujemy kolejny raz, obie tworzą porywający duet. Ich głosy i kreacje są rewelacyjne. Mamy nadzieję, że zaprezentowane reklamy znów spotkają się z uznaniem naszych klientów – mówi Joanna Talaśka, dyrektor komunikacji marketingowej LINK4.

LINK4 w nowych kampaniach promuje swój najnowszy produkt Ochronę Zniżki oraz przypomina swój sztandarowy i uznany na rynku produkt - pakiet OC oferowany wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym oraz Assistance Opony. Pakiet OC w LINK4 zajął pierwsze miejsce w niedawnym rankingu Gazety Bankowej.

Realizację nowej kampanii powierzono agencji kreatywnej Brasil, z którą ubezpieczyciel pracuje już nie po raz pierwszy. Spoty powstały we współpracy z kolektywem reżyserskim Państwo Rodzeństwo. Nowe reklamy z Sylwią i Magdaleną w rolach głównych możemy oglądać od 9 października. Prezentowane są w telewizji, internecie oraz w mediach społecznościowych.

mat. prasowe, mw