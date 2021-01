Polski atom zagrożeniem dla Niemców? Są przeciwni elektrowni

Polski program energetyki jądrowej i plany budowy elektrowni nie podobają się niemieckim Zielonym

W stolicy Polski uznano, że projekt nie wymaga konsultacji na mocy konwencji Espoo. Stąd nie muszą dogadywać się choćby z Niemcami. Wyraźnie drugiej stronie mocno to się nie spodobało. Uważają, że w razie katastrofy 1,8 mln Niemców byłoby zmuszonych do ewakuacji.

Biznes Alert powołuje się na list cytowany przez „Die Zeit”. Czytamy w nim, że „rząd niemiecki nie może zatrzymać szalonych planów jądrowych Polski, ale może informować swych obywateli i domagać się prawa głosu, a także zadbać o jak największe bezpieczeństwo elektrowni tego typu”.

Jest to o tyle ważna kwestia, że Zieloni są mocnymi faworytami, by po jesiennych wyborach wejść do koalicji rządzącej w Niemczech.

