Niemcy atom wyłączyli. Teraz... wraca do łask

Ponad połowa Niemców powiada się za powrotem do energetyki jądrowej, a co trzeci chce budowy nowych reaktorów.

Najnowszy sondaż, o którym informuje portal Deutsche Welle (DW), pokazuje, że poparcie dla energii z atomu - pomimo zamknięcia ostatnich elektrowni wiosną 2023 r. – nie maleje u naszych zachodnich sąsiadów. Okazuje się, że 55 proc. ankietowanych opowiedziało się za tym rodzajem energii, a 36 proc. sprzeciwia się powrotowi do niej; reszta ankietowanych była niezdecydowana.

Więcej zwolenników było wśród mężczyzn (sześciu na dziesięciu) a mniej wśród kobiet (poniżej 50 proc.). Według DW, szczególnie pozytywnie o energetyce jądrowej opinie mają mieszkańcy południowych i wschodnich landach. Sondaż pokazał także, że łącznie 22 proc. pytanych stwierdziło, że „tylko ostatnio zamknięte reaktory powinny zostać ponownie uruchomione”, a 32 proc. uznaje, że należy też zbudować nowe reaktory. Sondaż przeprowadziła firma Innofact z Dusseldorfu.

Reaktory wyłączone co do jednego

Przypomnijmy, że po katastrofie w japońskiej elektrowni Fukushima ówczesne władze Niemiec z Angelą Merkel na czele podjęły decyzję o stopniowym wyłączaniu kolejnych rektorów i proces ten rozłożono na ponad dekadę. Ostatnie zamknięto dwa lata temu pomimo że zbiegło się to w czasie z trwającym kryzysem energetycznym wywołanym napaścią Rosji na Ukrainę i wysokimi cenami gazu oraz energii. Choć wielu ekspertów apelowało do rządu kanclerza Olafa Scholza, by zmienił decyzję swojej poprzedniczki i by elektrownie jądrowe, dające czystą energię, mogły nadal działać, to jednak bez efektu. O ostatniej trwającej od grudnia kampanii wyborczej do Bundestagu szef CDU Friedrich Merz, który najpewniej zostanie już wkrótce kanclerzem, najwyraźniej rozumiejąc sentyment do atomu, nawet wspominał o możliwości powrotu do niej, ale jednak ostatecznie żadnej konkretnej deklaracji nie złożył.

Agnieszka Łakoma

