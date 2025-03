Gdzie druga EJ? Bełchatów i Konin na czele listy

Preferowane lokalizacje drugiej elektrowni jądrowej to Bełchatów i Konin, a pozostałe lokalizacje to Kozienice i Połaniec - poinformowało w czwartek Ministerstwo Przemysłu. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2032 r., a rozruch pierwszego z trzech bloków - w 2040 r. Obecny harmonogram budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zakłada, że prąd z niej popłynie do sieci w 2036 r. - przekazało też Ministerstwo Przemysłu.

W czwartek dyrektor Departamentu Energii Jądrowej resortu przemysłu Paweł Gajda przedstawił na konferencji prasowej w Katowicach „główne założenia aktualizacji” Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).

Jak poinformował Gajda, zgodnie z harmonogramem aktualizacji na ten rok planowane są: przeprowadzenie wstępnego screeningu (badanie - PAP) lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie postępowanie konkurencyjnego (wstępny dialog z potencjalnymi partnerami, ogłoszenie warunków postępowania) oraz wystąpienie przez inwestora o decyzje zasadnicze dla potencjalnych lokalizacji.

W okolicy, gdzie dziś pracuje elektrownia węglowa w Bełchatowie, w 2040 roku ma zacząć pracę elektrownia jądrowa / autor: Pixabay

Zasadnicze decyzje w przyszłym roku, w 2029 r. wniosek o zezwolenie na budowę

W przyszłym roku zakładane jest wydanie decyzji zasadniczych, rozpoczęcie badań lokalizacyjnych i środowiskowych, a także wybór partnera strategicznego. Ostateczne ustalenie modelu biznesowego, wystąpienie z wnioskiem notyfikacyjnym do KE oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zaplanowano na 2027 r.

Aktualizacja PPEJ zakłada wydanie decyzji środowiskowej, zakończenie badań lokalizacyjnych i decyzję o ustaleniu lokalizacji w 2028 r. W 2029 r. mogłoby nastąpić złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i rozpoczęcie prac przygotowawczych na terenie budowy.

Zgodnie z obecnym harmonogramem w 2031 r. powinno nastąpić wydanie zezwolenia na budowę, a rok później rozpoczęcie budowy pierwszego bloku. Zakończenie budowy pierwszego bloku wraz z rozruchem zakładane jest na 2040 r., a analogiczne działania dla dwóch kolejnych bloków - w latach 2041-42.

Prąd z pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w 2036 r.

Obecny harmonogram budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zakłada, że prąd z niej popłynie do sieci w 2036 r. - przekazał dyrektor Departamentu Energii Jądrowej MP Paweł Gajda. Rozpoczęcie zasadniczej budowy planowane jest w 2028 r., a ukończenie ostatniego z trzech bloków - w 2038 r.

„Według dzisiejszego harmonogramu przygotowanego przez spółkę celem jest, żeby pierwszy prąd do sieci popłynął w roku 2036 r. i później w kolejnych latach, czyli w 2037 r. i 2038 r. kolejne bloki, aby w 2038 r. mieć całą elektrownię pracującą, a od 1 stycznia 2039 r. mieć dyspozycyjną elektrownię w całości pracującą na potrzeby krajowego systemu elektroenergetycznego” - zasygnalizował przedstawiciel resortu przemysłu.

PAP, sek

