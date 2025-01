Polski dług. Robi się naprawdę groźnie!

Polski rząd ma coraz trudniejsze warunki do prowadzania dalszej polityki wysokiego deficytu budżetowego. Inwestorzy żądają coraz większych odsetek przy zakupie państwowych obligacji. Ich oczekiwania są najwyższe od października 2023 r. Premia, jaka dana została nowej władzy przez inwestorów po wyborach parlamentarnych, właśnie została odebrana – informuje portal businessinsider.com.pl

Nawet 6,046 proc. rentowności osiągnęły w piątek w notowaniach na rynku międzynarodowym polskie obligacje 10-letnie denominowane w złotym — wynika z danych serwisu Investing. Ostatni raz tak wysokie poziomy były 23 października, czyli osiem dni po wyborach parlamentarnych w Polsce. Gdy stało się wówczas jasne, że zawiąże się skutecznie koalicja rządowa, rynek zaczął dawać nowemu rządowi premię i nowy dług można było sprzedawać z niższym oprocentowaniem – pisze portal businessinsider.com.pl

Jeszcze do stycznia zdarzało się, że notowania nie przekraczały 5 proc. rentowności (równoważnika oprocentowania nowych obligacji), później było coraz gorzej. W październiku 2024 r. po raz pierwszy doszło do przebicia progu 6 proc. i do tych poziomów wracamy w styczniu. Sytuacja jest niebezpieczna dla polskich finansów publicznych, a to przełożyć się może na zacieśnienie polityki fiskalnej