Chińskie myśliwce symulowały atak na USS Theodore Roosevelt

Chińskie myśliwce i bombowce wykonały symulację ataków rakietowych na lotniskowiec USS Theodore Roosevelt podczas swojego wtargnięcia w obszar strefy obronnej Tajwanu w trzy dni po inauguracji prezydenckiej Joe Bidena – doniósł wywiad Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników – informuje Financial Times

Czytaj też: Amerykanie wizytują Tajwan. Ostra reakcja Chin, wysyłają myśliwce

Armia Ludowo-Wyzwoleńcza wysłała 11 samolotów w rejon południowo-zachodniego Tajwanu dnia 23 stycznia oraz 15 samolotów w to samo miejsce następnego dnia – podało tajwańskie ministerstwo obrony.

Według relacji w ćwiczeniach udział wzięły bombowce H-6 i myśliwce. W ramach ćwiczeń wzięły one USS Theodore Roosevelt oraz grupę okrętów wokół niego na cel – czytamy w Financial Times.

Zdarzenie to ilustruje napięcie pomiędzy armiami obu mocarstw w rejonie Tajwanu jak i całej Azji Południowo-Wschodniej. Stanowi także wyzwanie dla potencjalnych prób Bidena doprowadzenia do naprawy relacji USA z Pekinem.

Czytaj też: 15 chińskich samolotów znów straszy Tajwan

Chińska armia nie przestaje rozwijać arsenału środków, w tym pocisków antyokrętowych, zdolnych do ataku na jednostki marynarki wojennej i samoloty Amerykanów. Eksperci z Chin podkreślają, że Pekin nie jest skłonny do wywołania otwartej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Państwo Środka nie przestaje jednak wydawać potężnych środków na nowoczesne uzbrojenie. Financial Times ocenia, że taka postawa Chińczyków zmusza Stany Zjednoczone do modyfikacji swojej postawy i strategii na Dalekim Wschodzie.

ft.com/mt