Tajemnicze spotkanie przed wizytą chińskiego prezydenta

Xi rozpocznie swoją pierwszą od pięciu lat wizytę w Europie w niedzielę. Do Paryża nie pojedzie kanclerz RFN Olaf Scholz.

Podczas spotkania z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w poniedziałek w Paryżu, gospodarz spotkania francuski prezydent Emmanuel Macron oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poruszą m.in. kwestie handlu oraz wojny Rosji przeciwko Ukrainie - poinformowała KE.

Xi rozpocznie swoją pierwszą od pięciu lat wizytę w Europie w niedzielę. W jej trakcie odwiedzi trzy kraje: Francję, Węgry i Serbię.

Rzeczniczka prasowa KE Ariana Podesta na briefingu w piątek zaznaczyła, że format poniedziałkowego spotkania w Paryżu nawiązuje do wizyty, jaką wspólnie w kwietniu zeszłego roku Macron i von der Leyen odbyli w Pekinie. Jak poinformowała, podczas rozmowy zostaną podniesione kwestie istotne z punktu widzenia UE w relacjach z Chinami: wojna Rosji przeciwko Ukrainie, sytuacja geopolityczna oraz relacje handlowe i gospodarcze.

Wielki nieobecny - kanclerz Niemiec Olaf Scholz

Do Paryża nie pojedzie kanclerz RFN Olaf Scholz. Jak podały w piątek służby prasowe w Berlinie, szef niemieckiego rządu odrzucił zaproszenie Macrona do wzięcia udziału w poniedziałkowym szczycie z chińskim prezydentem, a zamiast tego Scholz uda się na Litwę i Łotwę.

Scholz miał jednak możliwość skonsultowania się z Macronem przed wizytą Xi w trakcie nieformalnego spotkania w Paryżu. Obaj przywódcy zjedli w czwartek kolację w towarzystwie małżonek.

Scholz i jego żona Britta Ernst spędzają krótkie wakacje w stolicy Francji - informuje portal Politico.

Media spekulują, że tematem rozmowy były pogłębiające się różnice w podejściu obu krajów wobec Chin. Analityk do spraw Chin Noah Barkin z Rodium Group napisał w komentarzu dla GMF, że Paryż, a także Bruksela, o wiele bardziej niż Berlin są gotowe na handlową konfrontację z Pekinem. Dowodem na to jest wspierane przez Francję, a prowadzone przez Komisję Europejską postępowanie w sprawie dotowania przez Chiny samochodów elektrycznych sprzedawanych na unijnym rynku. KE w ostatnich miesiącach kilkukrotnie korzystała także z nowego rozporządzenia pozwalającego na dużo głębszą niż dotychczas kontrolę subsydiów przyznawanych przez rządy krajów trzecich firmom, które działają na jednolitym rynku; postępowania te są wymierzone w firmy chińskie.

Niemcy nie są jednak zwolennikiem tak konfrontacyjnego podejścia, co Scholz pokazał w trakcie niedawnej wizyty w Chinach. „Przywódca największej gospodarki UE poprzez to, co powiedział, a czego nie, zademonstrował, że jego podejście do Chin nadal kształtuje strach – podsycany przez chińskie władze i powtarzany przez liderów niemieckiego przemysłu - przed tym, że Pekin będzie atakował niemieckie przedsiębiorstwa” - uważa Barkin. W jego ocenie to właśnie obawa przed chińskim odwetem skłoniła Scholza do bagatelizowania w trakcie wizyty w ChRL zagrożenia, jakie dla przemysłu europejskiego stanowią dotowane chińskie towary.

pap, jb