Naimski: Planujemy zbudować sześć reaktorów jądrowych w 20 lat

Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, powiedział, że Polska planuje zbudować sześć reaktorów jądrowych w okresie 20 lat. Program, który rozpoczyna się teraz, zakończy się w 2043 r. - mówił w niedzielę w Telewizji Republika m.in. na temat polskiej strategii energetycznej – czytamy na stronie biznes.interia.pl

Mamy program zbudowania sześciu reaktorów jądrowych w ciągu 20 (lat), dwudziestoletni program, który teraz się zaczyna, a skończy się w 2043 r. W związku z tym ci, którzy uważają, że dysponują możliwościami realizacji, czy udziału w tym naszym programie, się do nas zwracają. Zwracają się do nas Francuzi, Koreańczycy, byliśmy w Emiratach Arabskich, gdzie oglądaliśmy skończoną inwestycję tego rodzaju, (…) rozmawiamy z Amerykanami - mówił sekretarz stanu Piotr Naimski, relacjonowany przez portal biznes.interia.pl.

Piotr Naimski przypomniał, że Polska podpisała z USA umowę międzyrządową – zgodnie z którą w okresie najbliższego roku Amerykanie przedłożą polskiemu rządowi kompleksową ofertę techniczną i finansową na zbudowanie w Polsce elektrowni jądrowych.

W tej chwili, ci którzy są najbardziej zwolennikami w Europie tego zielonego układu, zielonej transformacji już akceptują fakt, iż energetyka jądrowa, to nie jest konkurencja dla odnawialnych źródeł energii - to jest niezbędne uzupełnienie dla OZE i tak to trzeba traktować – podkreślił pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.