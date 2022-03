ORLEN będzie rozwijał technologie jądrowe

PKN ORLEN wspólnie z Synthos Green Energy utworzy spółkę joint venture, która zainwestuje w rozwój technologii mikro i małych reaktorów jądrowych. Pozytywną decyzję w sprawie powołania ORLEN Synthos Green Energy wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Spółka będzie odpowiedzialna za przygotowanie i komercjalizację w Polsce jednej z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii wytwarzania energii. To ważny element dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii przez PKN ORLEN, który przełoży się również na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu.

W Grupie ORLEN budujemy silną, nowoczesną energetykę, opartą na czystych źródłach, której istotnym elementem będzie technologia jądrowa. Pozytywna decyzja UOKiK umożliwia przyspieszenie realizacji inwestycji w mikro i małe reaktory jądrowe. Dzisiaj najlepiej widzimy jak istotne jest uzupełnienie miksu energetycznego o stabilne źródła wytwarzania energii. Mamy pewność, że idziemy we właściwym kierunku, bo nasza inwestycja jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i dynamiki wzrostu krajowej gospodarki – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Do zarządu nowej spółki PKN ORLEN będzie rekomendował Dawida Jackiewicza, doradcę zarządu spółki ORLEN Unipetrol, należącej do Grupy ORLEN.

Technologia reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy, na którą zdecydował się PKN ORLEN, jest obecnie najbardziej zaawansowaną na świecie technologią na drodze do komercjalizacji. Dodatkowo, szeroki dostęp do potencjalnych lokalizacji, bogata historia realizacji dużych projektów inwestycyjnych oraz duże doświadczenie w uruchamianiu nowoczesnych technologii w energetyce sprawiają, że Grupa ORLEN jest w korzystnej pozycji dla przygotowania i wdrożenia mikro i małych reaktorów jądrowych.

Stworzenie reaktora BWRX-300 zajmuje tylko ok. 1/3 czasu potrzebnego na budowę tradycyjnej dużej elektrowni jądrowej. Dodatkowo koszty budowy są o ok. 30 proc. niższe za każdy MW w porównaniu z konwencjonalnymi projektami atomowymi. Mały reaktor o mocy ok. 300 MWe jest w stanie rocznie wytworzyć energię potrzebną do zasilania ok. 150-tysięcznego miasta, a więc wielkości np. Zielonej Góry. Szacowany koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej będzie docelowo o około 30 proc. niższy niż w przypadku energii z gazu. Co równie ważne, pojedynczy reaktor modułowy o mocy około 300 MWe może zapobiec emisji do od 0,3 do 2,0 mln ton dwutlenku węgla rocznie, w zależności od rodzaju zastępowanego paliwa (np. węgla kamiennego lub brunatnego).

Umowa inwestycyjna zakładająca utworzenie nowej spółki została podpisana w grudniu 2021 roku przez PKN ORLEN i Synthos Green Energy. Zakres działalności spółki ma obejmować przygotowania do budowy mikro i małych reaktorów jądrowych, a w szczególności reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy oraz wspieranie rozwoju rozwiązań prawnych, badanie poszczególnych lokalizacji pod kątem budowy instalacji, realizację wspólnych inwestycji, a docelowo także produkcję energii i ciepła z wykorzystaniem tych technologii na potrzeby własne, komunalne i komercyjne.

