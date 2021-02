50 mln zł na „wsparcie w starcie”

Ponad 50 mln zł trafiło do młodych przedsiębiorców w roku 2020 na zakładanie firm w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Inicjatywa umożliwia pozyskanie atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki w kwocie sięgającej 100 tys. zł, aby przejść na samozatrudnienie – informuje portal MamBiznes.pl.

Program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii stanowi alternatywne dla dotacji źródło pozyskania pieniędzy na założenie własnej działalności gospodarczej.

Jak dowiedział się portal MamBiznes.pl w resorcie rozwoju w ubiegłym roku w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” osoby z pomysłem na biznes do instytucji pośredniczących w poszczególnych województwach złożyły łącznie 970 wniosków o pożyczkę na założenie firmy. Suma złożonych wniosków opiewała na kwotę 76 mln zł. Z tej puli wybranych zostało 647 pomysłów, z którymi podpisano umowy i przelano łącznie 51 mln zł. To oznacza, że średnia pożyczka na założenie firmy w ramach programie „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” wyniosła 78,8 tys. zł.

W programie realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego górny limit wsparcia uzależniony jest od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ten wskaźnik w drugim kwartale się zmienił, a co za tym idzie weryfikacji uległa także maksymalna kwota wsparcia. Przyszli przedsiębiorcy mogli wnioskować maksymalnie o kwotę 100 489,60 zł.

Wnioski należy składać u operatorów obsługujących program w danym województwie. Ich adresy można odnaleźć na stronie wsparciewstarcie.bgk.pl. Według szacunków na 2021 r. planowana jest podobna kwota środków na wydatkowanie w ramach Programu jak w roku ubiegłym, czyli ok. 51 000 000,00 zł.

Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” wystartował pod koniec 2013 roku. Jego celem jest umożliwienie pozyskania kapitału na założenie firmy przez osoby bezrobotne, studentów oraz absolwentów uczelni wyższych. Inicjatywa zakłada udzielanie atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek, za które osoba z pomysłem na biznes może sfinansować wydatki niezbędne do realizacji swojej idei. Na zwrot pożyczki młody przedsiębiorca ma 7 lat.

„Pierwszy biznes - wsparcie w starcie”

– maksymalna kwota pożyczki to ok. 100 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia) -oprocentowanie – 0,01 proc. lub 0,03 proc. w skali roku -brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki -okres spłaty pożyczki do 7 lat -karencja w spłacie do 1 roku

MamBiznes.pl/RO

CZYTAJ TEŻ: