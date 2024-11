Dzieci uciekają w gry! Jak pomagać najmłodszym?

Gra na komputerze jest ucieczką przed rzeczywistością dla 33% młodzieży – wynika z badania przeprowadzonego w ramach programu „POLećmy ze wsparciem”. Zdecydowanie częściej robią to chłopcy. Młodzież w chwilach słabości zatapia się także w muzyce – pomaga ona zarówno podczas smutku (61%), jak i napadów złości (59%). Tylko nieliczni myślą wtedy o rozmowie z rodzicami (12%).

Z badań wyłania się obraz samotności młodych ludzi. Wprawdzie przedstawiciele i przedstawicielki pokolenia Zet najczęściej odczuwają radość (65%), a także złość (47%), co jest naturalne dla dorastających, ale samotność wskazuje co trzecia osoba. Co czwartej towarzyszy poczucie winy.

Dzieciaki ukrywają uczucia

Aż 81% nastolatków przyznaje, że zdarza się im ukrywać uczucia przed otoczeniem. Powody? Co trzeci młody człowiek (36%) nie chce zamartwiać innych, a co czwarty (24%) obawia się negatywnej oceny. W niełatwych sytuacjach młodzi szukają wsparcia w przyjaciołach bądź bliskich osobach (50%), jak również w rodzinie (31%). Około 27% młodych ludzi radzi sobie zupełnie samodzielnie.

-Młode osoby mogą czuć, że przyznanie się do złego samopoczucia psychicznego mówi o słabości. Ważne jest podkreślenie, że sięganie po pomoc wcale nie świadczy o nas źle, a powiedzenie bliskiej osobie otwarcie o tym jak się czujemy czasem może nawet uratować nam życie - mówi Yuliia Tkachuk - ekspertka merytoryczna programu Pajacyk Pomoc Psychospołeczna.

Światełko w tunelu

Co ciekawe, badania wykazują, że polskie nastolatki są świadome odczuwanych emocji i potrafią je nazwać. Ponad połowa (53%) zawsze, bądź często zastanawia się nad własnymi uczuciami, jedynie 7% je ignoruje. Dobrym prognostykiem na przyszłość jest też to, że aż 73% nastolatków uważa, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Dla 22% zdrowie psychiczne jest nawet ważniejsze.

Badania pokazują jak wiele jeszcze zostało do zrobienia przez nas, dorosłych w kontekście wagi zdrowia psychicznego, rozpoznawania emocji czy empatii. Młodzi wprawdzie są bardzo świadomi znaczenia dobrostanu, ale często nie są wyposażeni w wiedzę, jak do niego dążyć, jak o emocjach rozmawiać „tak naprawdę” i jak reagować na emocje innych. To rola nas, dorosłych, by o edukację na temat emocji zadbać – mówi Sylwia Wyszyńska (pedagog specjalny, terapeuta) na co dzień pracujący z młodzieżą w sieci szkół TEB Edukacja.

POL/ TEB Research/ as/

