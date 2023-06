Szef MEiN: Blisko 45 mln zł dla młodych naukowców

Blisko 45 mln zł przeznaczył minister edukacji i nauki na stypendia dla 230 wybitnych młodych naukowców, w tym 37 doktorantów. Przez 3 lata będą oni otrzymywali wsparcie w wysokości blisko 5,4 tys. zł miesięcznie.

W piątek na stronie MEiN podano, że szef resortu nauki przyznał stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1828 wniosków o przyznanie stypendium. Były one oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców metodą punktową – w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, Minister Edukacji i Nauki, wyłaniając kandydatów do stypendium, stosował podejście wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych, które polega na przyznawaniu w dyscyplinach podobnej liczby stypendiów. Tym samym młodzi naukowcy konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny. Podejście to gwarantuje młodym naukowcom równy dostęp do stypendiów, niezależnie od dyscypliny, w której prowadzą działalność naukową” - czytamy w komunikacie resortu.

Stypendia Ministra otrzymali młodzi naukowcy reprezentujący 51 dyscyplin naukowych i artystycznych. Minimalne progi punktowe uprawniające do otrzymania stypendium były różne, w zależności od dyscypliny i statusu młodego naukowca - doktorant albo osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona w podmiocie szkolnictwa wyższego i nauki lub nauczyciel akademicki nieposiadający stopnia doktora.

Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. Będą wypłacane młodym naukowcom przez podmiot, który wnioskował o przyznanie stypendium.

Najwięcej stypendiów zostało przyznanych młodym naukowcom zgłoszonym przez: Uniwersytet Warszawski – 24 stypendia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 18 stypendiów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 12 stypendiów.

Informacja na temat stypendiów, w tym lista stypendystów, są dostępne na stronie internetowej MEiN.

pap, jb