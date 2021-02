NASA alarmuje! W kierunku Ziemi mknie potężna asteroida!

Ponad kilometrowa asteroida zbliża się do Ziemi. Obiekt przeleci obok naszej planety już w marcu i jest bacznie obserwowany przez NASA. Amerykańska agencja kosmiczna określa go mianem „potencjalnie niebezpiecznego” i będzie to najwyraźniej największa asteroida, która przeleci w pobliżu Ziemi w 2021 r.

Obiekt o nazwie 231937 (2001 FO32) zbliży się do Ziemi 21 marca 2021 r. i jest to naprawdę spory kosmiczny wędrowiec o średnicy 1024 metrów, donosi NASA. Wg amerykańskiej agencji, która na bieżąco prowadzi obserwacje takich asteroid, będzie to największy obiekt tego typu, który zbliży się do naszej planety w tym roku.

Wg aktualnych informacji 231937 (2001 FO32) porusza się z prędkością 34 km/s, czyli ok. 123 tys. km/h i minie Ziemię w bezpiecznej odległości ok. 2 mln km, czyli mniej więcej pięć razy tyle, ile wynosi odległość Ziemi od Księżyca.

Czytaj też: Chińczycy już na orbicie Marsa! Wkrótce lądowanie!

komputerswiat.pl/kp