Tym razem się uda. Obiekt 2006 WB ominie nas bokiem

Kosmiczna skała, której średnica szacowana jest na 92 m, minie naszą planetę we wtorek naszą planetę w odległości 891 tys. km, czyli dwukrotnie większej, niż między Ziemią a Księżycem – podała NASA. Asteroida o nazwie 2006 WB pędzi z prędkością 4,2 km na sekundę.

Asteroida 2006 WB jest klasyfikowana jako „obiekt bliski Ziemi”, po angielsku „Near-Earth objects”, w skrócie - NEO. Naukowcy zaliczają do tej grupy takie ciała, których orbity przebiegają bliżej niż 1,3 jednostki astronomicznej od Słońca (jednostka astronomiczna to średnia odległość Ziemi od Słońca, wynosząca ok. 150 mln km). Znanych jest kilkadziesiąt tysięcy obiektów NEO. Są one odkrywane, katalogowane i śledzone przez dedykowane projekty obserwacyjne.

Spośród nich wyróżnia się tzw. potencjalnie niebezpieczne planetoidy (ang. potentially hazardous asteroids, w skrócie PHA) - jako te ciała, które zbliżają się na 0,05 jednostki astronomicznej (19,5 odległości do Księżyca) i mają rozmiary na tyle duże (średnica większa niż 140 m), że w przypadku uderzenia wywołałyby katastrofę o skali regionalnej.

Jak zaznaczają naukowcy, prawdopodobieństwo uderzenia dużej asteroidy w naszą planetę jest niezwykle niskie.

Cztery inne asteroidy zbliżą się do Ziemi

NASA podała, że w najbliższych dniach cztery inne asteroidy zbliżą się do Ziemi. W poniedziałek dwa obiekty wielkości autobusu o nazwach 2024 WF2 i 2024 WJ3 przelecą w odległości odpowiednio 2 860 000 km i 4 480 000 km, a następnie obiekt wielkości samolotu (określany symbolem 2009 WB105) przeleci w odległości 5 790 000 km. We wtorek w pobliżu Ziemi znajdzie się także inna asteroida wielkości autobusu (o nazwie 2024 WD3). Minie Ziemię w odległości 1 730 000 km.

