Kazimierz Kamieński „Huzar” na monecie NBP

Narodowy Bank Polski informuje o wprowadzeniu do obiegu srebrnej monety o nominale 10 zł z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” – Kazimierz Kamieński „Huzar”

Moneta przedstawiająca Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” jest dwunastym tematem w serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” emitowanej od 2017 r. Kolekcja jest poświęcona żołnierzom, którzy polegli, walcząc w polskim powojennym podziemiu niepodległościowym, antysowieckim i antykomunistycznym.

Na rewersie monety znajdują się: wizerunek Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), biało-czerwona flaga z symbolem Polski Walczącej oraz napis: 1919–1953.

Na awersie monety przedstawiono rozerwane kraty więzienne.

Srebrna moneta o nominale 10 zł została wyemitowana w nakładzie do 10 000 sztuk i można ją nabyć w cenie 160 zł brutto w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

Kazimierz Kamieński urodził się 8 stycznia 1919 r. […] Służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. w szeregach 9. Pułku Strzelców Konnych. […] Na początku 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej, został dowódcą plutonu, a od 1944 r. adiutantem Wiktora Leszko, ps. „Witold”, komendanta Obwodu Armii Krajowej Wysokie Mazowieckie. Po wejściu Armii Czerwonej na polskie ziemie Kamieński się ukrywał. W grudniu 1944 r. uciekł funkcjonariuszom MO […] W styczniu 1945 r. […] stanął na czele oddziału samoobrony Obwodu Armii Krajowej Obywatelskiej Wysokie Mazowieckie. Następnie związał się ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. W przeciwieństwie do swoich podkomendnych nie ujawnił się podczas komunistycznej amnestii w 1947 r. Zorganizował świetnie uzbrojony i w pełni umundurowany oddział partyzancki. Od lata 1948 r. kpt. Kazimierz Kamieński „Huzar” pełnił funkcję zastępcy dowódcy 6. Brygady Wileńskiej WiN, kpt. Władysława Łukasiuka „Młota”. Od czerwca 1949 r. – po śmierci „Młota” – był dowódcą. […] Patrole prowadziły akcje ekspropriacyjne i likwidacyjne wobec UB, MO i NKWD, stoczyły kilka bitew i potyczek, ale także zwalczały pospolity bandytyzm. W 1952 r. kpt. Kazimierz Kamieński nawiązał kontakt z V Komendą WiN, nie wiedząc, że jest to ubecka prowokacja […]. Po przybyciu do Warszawy na polecenie swoich „przełożonych” 23 października 1952 r. został aresztowany. Dalszy ciąg był łatwy do przewidzenia: brutalne śledztwo, kara śmierci […]. Kazimierz Kamieński został stracony 11 października 1953 r. o godz. 13.30 w więzieniu w Białymstoku. Szczątków „Huzara” do dziś nie udało się odnaleźć. Symboliczny grób kpt. Kazimierza Kamieńskiego znajduje się na cmentarzu w Poświętnem. 13 marca 1997 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku unieważnił wyrok – przybliża postać „Huzara” Tadeusz Płużański.