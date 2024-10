NBP kupił kolejne 22 tony złota!

Według podsumowań firmy Tavex, Narodowy Bank Polski (NBP) zwiększył rezerwy złota do 420 ton, co oznacza, że we wrześniu zakupiono dodatkowe 22 tony kruszcu. Dzięki tym strategicznym działaniom Polska awansowała w światowym rankingu rezerw złota, prawdopodobnie wyprzedzając Portugalię, która na koniec II kwartału dysponowała 382 tonami. To może zapewnić nam 11. miejsce na świecie, co oznaczałoby awans o 10 pozycji w ciągu ostatniego roku.

Prezes NBP zapowiedział, że celem jest zwiększenie udziału złota w rezerwach do 20 proc., podczas gdy obecnie wynosi on nieco ponad 16 proc.. Polska regularnie dokonuje zakupów kruszcu, co ma na celu wzmocnienie stabilności finansowej kraju w obliczu ryzyk geopolitycznych związanych z sytuacją za wschodnią granicą. Złote rezerwy nie tylko zabezpieczają kraj przed kryzysami, ale także budują zaufanie na arenie międzynarodowej.

Narodowy Bank Polski konsekwentnie zabezpiecza stabilność finansową kraju, co widać po regularnych zakupach złota. Ostatnie transakcje przybliżają nas do czołowej dziesiątki światowych rezerw, co pokazuje strategiczne podejście Polski do dywersyfikacji aktywów rezerwowych. Złoto to nie tylko zabezpieczenie, ale i kluczowy element budowania zaufania na arenie międzynarodowej – podkreśla Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex.

W globalnym wyścigu po złoto uczestniczy coraz więcej państw. Badania Central Bank Gold Reserves (CBGR) pokazują, że aż 29 proc. banków centralnych na świecie planuje zwiększenie swoich rezerw złota w ciągu najbliższego roku – to najwyższy wynik od początku prowadzenia badań w 2018 roku. Złoto staje się kluczowym elementem zabezpieczenia finansowego w czasach globalnych napięć geopolitycznych.

jb

