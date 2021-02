Polsat sprzedaje maszty i wieże Polkomtela! Hiszpanie zapłacą miliardy!

Cyfrowy Polsat zawarł z konsorcjum banków umowę kredytu terminowego do maksymalnej kwoty 2,5 mld zł i kredytu rewolwingowego do 0,5 mld zł, przeznaczonych m.in. na refinansowanie długu - podała spółka w komunikacie. Cyfrowy Polsat liczy, że pozwoli to na finalizację przejęcia Metelem w II kwartale.