Trójmorze: Estoński order dla prezes BGK

- Fundusz Trójmorza jest skierowany aż do 12 krajów. Odbyliśmy wiele spotkań, wiele rozmów, nawiązaliśmy wiele fantastycznych relacji z przedstawicielami banków i instytucji rozwoju z państw regionu Trójmorza, żeby powołać fundusz do życia - mówi portalowi wgospodarce.pl Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK, która w przeddzień 103. rocznicy powstania Republiki Estońskiej otrzymała Order Krzyża Terra Mariana. .

Prezes BGK: Beata Daszyńska- Muzyczka / autor: BGK: materiały prasowe

Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid przyznała 152 odznaczenia państwowe za wkład w pogłębianie przyjaznych relacji z Estonią.

W imieniu swoim, Polski i wszystkich zaangażowanych w budowę Inicjatywy Trójmorza bardzo dziękuję Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid za ten wielki zaszczyt! - napisała na swoim Twitterze Prezes BGK.

Fundusz ma komercyjny charakter, działa na zasadach rynkowych, czyli ma inwestować w projekty, które przyniosą udziałowcom zysk. Jego docelowa wielkość to 3-5 mld euro - mówi naszemu portalowi prezes BGK.

Dziś w funduszu są: Polska, Rumunia, Łotwa, Estonia, Węgry, Słowenia, Bułgaria oraz od niedawna Chorwacja i Litwa. Czechy i Słowacja są w trakcie wewnętrznych krajowych ustaleń, natomiast Austria od początku procesu nie wyrażała chęci przystąpienia do funduszu.

Prezes BGK przypomina, że głównymi obszarami inwestycji są przedsięwzięcia infrastrukturalne i transportowe, energetyczne i cyfrowe. Umowa z doradcą inwestycyjnym, firmą Amber Infrastructure, podpisana została na początku 2020 roku.

Mimo lockdownu, mimo utrudnionych kontaktów bezpośrednich, Amber przeanalizował już 100 projektów inwestycyjnych, a fundusz po decyzjach niezależnego komitetu inwestycyjnego dokonał pierwszych inwestycji. Jedną z nich było nabycie pakietu kontrolnego w estońskiej spółce z sektora cyfrowego – Greenergy Data Centers. Obecnie zarządzający funduszem jest w trakcie analizy kolejnych potencjalnych inwestycji - mówi portalowi wgospodarce.pl. Jestem dumna, że fundusz już w pełni działa. Jestem przekonana, że fundusz odegra ważną rolę w rozwoju i integracji naszego regionu, a inwestycje wpłyną na podniesienie jakości życia wszystkich naszych obywateli. Cieszę się, że te korzyści dostrzegają nasi partnerzy z regionu i kolejne kraje sukcesywnie dołączają do Funduszu Trójmorza.

Wskazuje także, że Polska, region i świat są obecnie w trakcie ogromnego spowolnienia gospodarczego, jakiego nie obserwowaliśmy od bardzo wielu lat.

W tym szczególnym okresie niezwykle istotna jest współpraca i wspólny wysiłek, aby tworzyć kolejne projekty. Inwestycje, które powstaną dzięki zaangażowaniu Inicjatywy Trójmorza i Funduszu Trójmorza, uratują bądź stworzą nowe miejsca pracy w całym regionie. Dzięki temu wielu przedsiębiorców i rodzin zachowa bezpieczeństwo ekonomiczne.

Estonia dołączyła do Funduszu Trójmorza we wrześniu 2020 r., jako trzecie państwo po Polsce i Rumunii, zobowiązując się do zainwestowania 20 mln euro. Według ministra spraw zagranicznych Estonii, Urmasa Reinsalu, fundusz stanowi silny bodziec do przezwyciężenia strategicznych braków w inwestycjach infrastrukturalnych, szczególnie w takich obszarach, jak bezpieczeństwo energetyczne, sieci cyfrowe i połączenia transportowe.