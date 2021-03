Müller: Ruszyły rządowe konsultacje w sprawie KPO. Potrwają 35 dni

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller poinformował w czwartek, że premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami Business Centre Club, Polskiego Towarzystwa Gospodarczego i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Główne tematy rozmów premiera ze stowarzyszeniami dotyczyły Funduszu Odbudowy i KPO. Piotr Müller dodał, że konsultacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy będą trwały przez 35 dni. „Zbieramy uwagi przedsiębiorców” – powiedział

Czytaj też: Premier: Polska ma aktualnie NAJNIŻSZE bezrobocie w całej UE

Rzecznik rządu zaznaczył, że jedną z rzeczy, jakich będą dotyczyły rozmowy jest kwestia nadrzędności konstytucji wobec prawa europejskiego. Wkrótce decyzje w sprawie jej rozwiązania podejmować będzie Trybunał Konstytucyjny.

Premier Mateusz Morawiecki skieruje do TK wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie – powiedział Müller.

Piotr Müller przypomniał, że Konstytucja Polski ma charakter nadrzędny wobec innych norm prawnych i takie jest wielokrotnie wyrażane i potwierdzane stanowisko Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z utrwalonym, wieloletnim orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnej wątpliwości, co do nadrzędności polskich norm konstytucyjnych nad innymi normami prawnymi. Potwierdzają to liczne rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, w różnych składach orzekających, od początku polskiego członkostwa w Unii Europejskiej – podkreślił rzecznik rządu.