Premier RP w Echu Moskwy: Pragniemy Europy silnej

Artykułem premiera RP Mateusza Morawieckiego „Duch Solidarności potrzebny jest dziś współczesnej Europie” zainicjowany został w czwartek cykl materiałów na portalu niezależnego rosyjskiego radia Echo Moskwy, na blogu zatytułowanym: „Całemu światu - o Polsce”

Dostępny od czwartku artykuł powstał z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powołania Solidarności. Szef polskiego rządu argumentuje w nim, że relacje między państwami europejskimi, niezależnie od wielkości i potencjału ekonomicznego tych krajów, „powinny być wzorowane na relacjach międzyludzkich”, te zaś „kształtowane są właśnie w myśl zasady solidarności”.

Jest to niezawodna gwarancja konstruowania lepszej przyszłości Europy - wskazuje premier. Jak przekonuje, „solidarność musimy uczynić projektem dla całej Europy, dlatego też solidarność jest naszą propozycją na nadchodzące dekady rozwoju”.

„Pragniemy Europy silnej, tak jak chcemy silnej Polski” - pisze premier RP. „Jestem przekonany, że będziemy zdolni kształtować wspólną przyszłość o tyle, o ile dziedzictwo Solidarności przyjmiemy jako fundament naszych działań” - zauważa.

„Każdy, kto odnajdzie w sobie ducha solidarności, zrozumie, że nie może on ograniczać się wyłącznie do sfery indywidualnej. Solidaryzm domaga się wspólnoty, bo dopiero w niej w pełni się realizuje. Dlatego powinniśmy przyjąć go jako fundamentalną regułę naszego życia zbiorowego” - czytamy w artykule.

Premier Morawiecki konstatuje także, że w sposób szczególny można się o tym przekonać w czasie, „gdy miliony Polaków, podobnie jak mieszkańcy innych krajów Europy, zmagają się z gospodarczymi konsekwencjami pandemii” koronawirusa.

Blog „Całemu światu - o Polsce” na portalu radia Echo Moskwy powstaje we współpracy z redakcją „Wszystko Co Najważniejsze” w ramach globalnego projektu medialnego „Opowiadamy Polskę światu” Instytutu Nowych Mediów.

Czytaj też: Premier: Absolutnie nikt nie spodziewał się tego, co nadeszło

PAP/KG