Premier: Uspokojenie huśtawki cenowej to dla nas zadanie fundamentalne

Potwierdzenie powagi sytuacji na naszej wschodniej granicy to pozytywny rezultat dzisiejszej Rady Europejskiej; to jednocześnie dowód na to, że postępowaliśmy słusznie, ostrzegając przed tą pętlą militarną i energetyczną wokół Ukrainy – mówił premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu szczytu UE