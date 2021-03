Technologie fundamentem rozwoju rynku kapitałowego

Innowacje technologiczne w kontekście zaufania inwestorów do rynku, ale też implementacja i wdrożenie nowych systemów, czy w końcu oczekiwania odnośnie przyszłych trendów cyfryzacyjnych na giełdzie były jednym z tematów debaty poruszanej drugiego dnia w trakcie XXI Konferencji Izby Domów Maklerskich.

Zaproszeni goście skupili się na kluczowych dla rynku kapitałowego zagadnieniach związanych z obecnym przełomem technologicznym i cyfryzacją, które stanowią nieodłączny element dzisiejszej rzeczywistości. Eksperci uznali, że nowinki technologiczne praktycznie na każdym kroku towarzyszą już inwestorom i ten trend będzie ulegał dalszemu wzmocnieniu.

Zdaniem Sławomira Panasiuka, wiceprezesa zarządu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, innowacje będą miały w najbliższym czasie niezwykle aktywny udział w przemianach na rynku, kształtując w znacznym stopniu całe spektrum podejmowania i realizowania decyzji inwestycyjnych – nie tylko w przypadku instytucji, ale też indywidualnych graczy.

Podobnie uważa Marek Wołos, ekspert ds. rynków OTC w Izbie Domów Maklerskich.

W opinii Przemysława Kurczewskiego, zastępcy dyr. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dzięki nowym systemom technologicznym z całą pewnością zwiększy się również zainteresowanie samym rynkiem kapitałowym.

Z kolei dr Michał Masłowski, wiceprezes zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych uznał, że innowacje muszą przyspieszyć, aby zwiększyć też zaufanie do instytucji rynku kapitałowego i działających na nim instytucji.

-Pradziwe jest powiedzenie – na zaufanie trzeba pracować latami, a można je stracić błyskawicznie. Pamiętajmy, że w 2020 roku na rynek napłynęło bardzo dużo inwestorów indywidualnych. To ludzie, którzy nie kupują akcji w biurze maklerskim, ale przez smartfona i aplikację. Oni patrzą na rynki zagraniczne, gdzie wiele narzędzi inwestycyjnych jest bardzo uproszczonych. Potrzebują technologii do lokowania kapitału i prowadzenia transakcji - powiedział dr Michał Masłowski.

Sławomir Panasiuk odniósł się także do roli Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jako instytucji, która również stara się dostarczać nowe produkty i technologie na rynek.

-Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest zapewnie odpowiednio bezpiecznego i niezawodnego systemu. Wdrożyliśmy choćby rozwiązanie do zdalnej obsługi i głosowania na walnym zgrodzeniu akcjonariuszy. To rozwiązaniu opiera się na platformie blockchainowej, co ma zachęcić też do korzystania młodszych inwestorów. Pracujemy nad aplikacją do obsługi posiedzeń dla zarządów i rad nadzorczych. Staramy się też wprowadzać kanały cyfrowe do obsługi rynku, aby zwiększać komunikację oraz efektywność i jednocześnie ograniczać koszty. Muszę przyznać również, że zainteresowanie inwestorów nowymi rozwiązaniami jest bardzo duże – dodał wiceprezes zarządu KDPW.