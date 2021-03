Premier: Krajowy Plan Odbudowy ma być impulsem rozwojowym

Chcemy, żeby Krajowy Plan Odbudowy był prawdziwym impulsem rozwojowym, który znacząco poprawi jakość życia Polaków - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia13 Forum Gospodarczego TIME. Jak dodał, m.in. od cyfryzacji zależy kształt polskiej nowoczesności

Premier przypomniał, że o wspólnych projektach informatycznych rozmawiano na niedawnym spotkaniu Grupy V4.

To dla sektora teleinformatycznego kolejna płaszczyzna działań. Efektem tych projektów i inwestycji będzie wzmocnienie polskiej gospodarki, podniesienie jej konkurencyjności i uodpornienie jej na przyszłe kryzysy - powiedział.

Jak dodał, „chcemy, żeby Krajowy Plan Odbudowy był prawdziwym impulsem rozwojowym, żeby znacząco poprawiła się jakość życia Polaków”. „I co istotne, żeby ten impuls dotarł do każdego powiatu i do każdej gminy” - wskazał.

Szef rządu jest przekonany, że pełna cyfryzacja w Polsce się powiedzie. „Polacy pokochali rozwiązania cyfrowe i coraz więcej osób z nich korzysta - w tym także przy załatwianiu spraw urzędowych. Tylko w ubiegłym roku 4 miliony Polaków założyły Profil Zaufany. W sumie korzysta z niego już ponad 9 milionów obywateli. Natomiast aplikacja m-Obywatel ma już 2 miliony użytkowników i codziennie przybywa nowych” - wskazał Morawiecki.

Premier zauważył, że coraz więcej spraw można załatwić z domowego komputera: elektroniczny PIT, e-recepty, e-zwolnienia, internetowe wnioski 500+ i wiele, wiele więcej.

Coraz większa część obsługi biznesu, w tym pełna obsługa tarcz antykryzysowych - jest dostępna w internecie. Urzędowe sprawy jeszcze nigdy nie były tak proste. A to wszystko tylko zapowiedź cyfrowej ery, która dla Polski właśnie rozpoczyna się na dobre - powiedział.

Jak dodał, w 13 Forum Gospodarczym biorą udział najważniejsi gracze na polskim rynku technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. „Od cyfryzacji (…) zależy kształt polskiej nowoczesności” - wskazał Morawiecki.

PAP/KG