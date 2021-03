NBP: W tym roku polski PKB czeka wzrost o 4,1 proc.

Według analityków NBP wzrost PKB w obecnym roku wyniesie 4,1 proc., a w przyszłym 5,4 proc., natomiast inflacja wyniesie w tym roku 3,1 proc. oraz 2,8 proc. w 2022 r. Powrót do wzrostu gospodarczego nastąpi w drugim kwartale roku – przewidują specjaliści z Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP w marcowym Raporcie o inflacji

Zdaniem NBP czeka nas wzrost popytu konsumpcyjnego stymulowany m.in. utrzymaniem stóp procentowych przez bank centralny na bardzo niskim poziomie, oszczędnościami w gospodarstwach domowych, a także stopniowym znoszeniem obostrzeń.

Jedną z przyczyn dość szybkiego podnoszenia się polskiej gospodarki z recesji wywołanej pandemią było silne wsparcie ze strony instytucji państwa, wsparcie fiskalne oraz odpowiednio prowadzona polityka pieniężna - mówił zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski.

Pomocne w wychodzeniu z kryzysu okazały się bardzo silne wsparcie fiskalne i wsparcie ze strony polityki pieniężnej i ono właściwie nastąpiło niemalże od razu. Tak jak po globalnym kryzysie finansowym były wątpliwości, czy należy stymulować gospodarkę przez pakiety fiskalne, jak głęboko należy zejść ze stopami […], tak widać wyraźnie że tu i banki centralne i rządy odrobiły lekcję z poprzedniego kryzysu i błyskawicznie zaaplikowały pomoc, po to przede wszystkim by uniknąć trwałego wzrostu bezrobocia i ograniczyć liczbę bankructw, i widać wyraźnie, że bardzo silnie to zadziałało - powiedział Kotłowski.