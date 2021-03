Orlen świętuje Dzień Kobiet

PKN ORLEN przygotował kampanię z okazji Dnia Kobiet. Na klientki odwiedzające stacje ORLEN 8 marca będą czekały specjalne upominki. Akcja obok uczczenia Dnia Kobiet ma na celu wsparcie obszaru sprzedaży detalicznej, którą koncern, zgodnie ze strategią ORLEN2030, konsekwentnie rozwija

Klientki, które 8 marca zatankują na stacji ORLEN, otrzymają aromatyczną kawę Stop Cafe tylko za 1 zł, a w godzinach od 7.00 do 20.00 pracownik stacji bezpłatnie uzupełni płyn do spryskiwaczy w ich samochodach.

Działalność detaliczna jest najbardziej rozpoznawalnym biznesem Grupy ORLEN, który zgodnie z nową strategią, koncern zamierza intensywnie rozwijać. W 2020 r. ten segment wypracował rekordowy zysk operacyjny na poziomie ponad 3 mld zł. Na koniec 2020 r. PKN ORLEN posiadał 2855 stacji paliw, z czego ponad 1800 w Polsce.

ORLEN to sieć stacji paliw, którą Polacy darzą także największym zaufaniem. Według Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS, Polacy coraz częściej korzystają ze stacji nie tylko jako miejsca do tankowania paliwa. Obecnie pełnią one również rolę kawiarni i restauracji, czy sklepów spożywczych. PKN ORLEN pozostaje liderem wśród koncernów nie tylko pod względem jakości paliwa i obsługi, lecz także bogatej oferty produktowej i gastronomicznej.

Kampania wizerunkowa z okazji Dnia Kobiet prowadzona jest od 5 do 8 marca br. Akcja będzie komunikowana w radio i internecie oraz na stacjach ORLEN. Od strony kreatywnej za jej projekt i realizację odpowiadała agencja Grey.

Mat.Pras./KG