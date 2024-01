Obajtek: Orlen trzecim graczem na rynku austriackim

Orlen przejął 267 stacji paliw w Austrii pod marką Turmöl i stał się trzecią pod względem udziału w tamtejszym rynku paliwowym grupą detaliczną - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Dodał, że stacje czeka teraz integracja z grupą i modernizacja, a rebranding to temat na przyszłość.

„_Przejęliśmy 267 stacji paliw austriackiej firmy Turmöl i staliśmy się trzecią pod względem udziału na tamtym rynku paliw grupą detaliczną. Wartość transakcji jest standardowo zastrzeżona w umowie. Natomiast mogę zapewnić inwestorów, że pozwala osiągnąć dobrą stopę zwrotu z akwizycji” - powiedział w rozmowie z PAP Biznes prezes Daniel Obajtek.

W ocenie prezesa wejście na rynek austriacki zdecydowanie wzmacnia płocki koncern.

Austria oficjalnie staje się 7. europejskim rynkiem Grupy ORLEN. Po przejęciu 267 stacji wchodzimy do grona trzech największych sieci paliwowych w tym kraju - informuje Grupa ORLEN na oficjalnym profilu na platformie X.

„Wchodzimy tam nie tylko w obszar detaliczny, ale i hurtowy. Mamy w Austrii ponad 10 proc. udziału w rynku. To optymalna z punktu widzenia logistyki wielkość. W ramach transakcji przejęliśmy też znaczącą część rynku hurtowego paliw. To oraz bliskość naszych aktywów rafineryjnych w Czechach pozwoli optymalizować logistykę i zagwarantować stabilność dostaw na stacje paliw” - powiedział.

Daniel Obajtek poinformał, że stacje w Austrii będą póki co działać pod bardzo popularną na tym rynku marką Turmöl. Natomiast będą systematycznie dostosowywane do standardów Orlen.

45 proc. przejętych przez Orlen stacji w Austrii działa w popularnym na tym rynku formacie samoobsługowym. Na ponad 130 stacjach można zrobić zakupy, a na ok. 80 skorzystać z oferty gastronomicznej. 25 stacji wyposażone jest w panele fotowoltaiczne.

Spółka Doppler Energie GmbH, która dotychczas była operatorem austriackiej sieci stacji paliw pod marką Turmöl, udostępnia także sieć ładowarek dla samochodów elektrycznych pod marką Turmstrom z 35 punktami ładowania w 29 lokalizacjach.

Austria jest siódmym krajem, w którym Orlen prowadzi działalność detaliczną. Koncern obecny jest w Polsce, Niemczech, Czechach, na Litwie, a za kadencji prezesa Obajtka Orlen wszedł na trzy nowe rynki: słowacki, węgierski i austriacki.

W strategii do 2030 roku Orlen zapisał cel co najmniej 3,5 tys. stacji paliw.

W ciągu niespełna ośmiu lat na modernizację i rozwój stacji Orlen przeznaczył 8,7 mld zł. Zysk operacyjny z całej działalności detalicznej, w tym sprzedaży produktów gastronomicznych, w tym okresie wyniósł 21,6 mld zł.

Prezes poinformował, że w ostatnich latach grupa Orlen zmodernizowała ponad 61 proc. swoich stacji w Polsce z istniejących niemal 2 tysięcy.

Orlen prowadzi obecnie rebranding w Czechach, gdzie ma już ponad 82 proc. stacji pod marką Orlen. Te działania prowadzi również w Niemczech, gdzie już 74 stacje działają pod marką Orlen, sukcesywnie zastępując brand star. Natomiast na Litwie, Słowacji i Węgrzech na wszystkich stacjach grupy widnieje już logotyp Orlen.

„Bardzo mocno inwestowaliśmy w rozpoznawalność marki Orlen, m.in. poprzez sponsoring sportowy, by z sukcesem zrealizować rebranding na zagranicznych rynkach, by Orlen się „przyjął” i był dobrze odbierany. To się udało. Nie zaobserwowaliśmy negatywnych efektów zmiany marki. Czasem dostrzegaliśmy tylko, że klienci potrzebują chwili, żeby przyzwyczaić się do zmian” - powiedział Daniel Obajtek.