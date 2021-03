Rosja przyspiesza testy broni hipersonicznej! W 2022 r. trafi do służby?

Rosyjska armia ma już za sobą kilka testów hipersonicznych pocisków Cyrkon, ale do tej pory wystrzeliwano je z okrętów nawodnych. Jak donoszą jednak wiarygodne źródła, już w czerwcu pociski mogą być testowane na okrętach podwodnych, a w 2022 r. mogłyby wejść do służby - czytamy na portalu komputerswiat.pl.

Rosja to aktualny lider na polu hipersonicznego uzbrojenia i sądząc po najnowszych doniesieniach, nasz wschodni sąsiad chce uzyskać na tym polu możliwie największą przewagę nad Stanami Zjednoczonymi. USA dopiero szykują się bowiem do wprowadzenia tego typu pocisków do swojego arsenału, a Rosjanie dysponują nimi od ładnych kilkunastu miesięcy.

Jak donosi agencja informacyjna TASS, powołując się na wysoko postawione źródło w rosyjskim Ministerstwie Obrony, już w czerwcu mogą odbyć się pierwsze testy hipersonicznych pocisków Cyrkon wystrzeliwanych z okrętów podwodnych. Jak na razie Cyrkony były udanie testowane na nawodnych okrętach wojennych.

Agencja dodaje, iż jeśli w najbliższych miesiącach pociski przejdą udanie wszystkie planowane próby, to mogą wejść do służby już w pierwszej połowie 2022 r.

Czytaj też: Groźny oszust w rękach policji! Udawał lekarza, przeprowadzał zabiegi!

komputerswiat.pl/kp